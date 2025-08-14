Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 Opogroup-Server1 0.00 × 14 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 VantageInternational-Live 4 0.29 × 73 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 Exness-MT5Real10 0.38 × 8 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 FusionMarkets-Live 0.63 × 176 ICMarketsSC-MT5-2 0.79 × 7481 itexsys-Platform 0.80 × 5 ICMarketsSC-MT5-4 0.88 × 4827 TitanFX-MT5-01 1.00 × 10 OxSecurities-Live 1.00 × 3 Alpari-MT5 1.04 × 54 ICMarketsSC-MT5 1.14 × 162 Exness-MT5Real5 1.14 × 35 BlackBullMarkets-Live 1.25 × 32 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 FPMarkets-Live 1.50 × 2 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 37 daha fazla...