- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
18 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (50.00%)
En iyi işlem:
10.56 USD
En kötü işlem:
-10.16 USD
Brüt kâr:
122.34 USD (13 474 pips)
Brüt zarar:
-110.80 USD (10 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (31.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.70%
Maks. mevduat yükü:
16.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
21 (58.33%)
Satış işlemleri:
15 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
6.80 USD
Ortalama zarar:
-6.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.61 USD (5)
Aylık büyüme:
8.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.68 USD
Maksimum:
37.50 USD (12.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.14% (37.50 USD)
Varlığa göre:
6.71% (20.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|7
|USDCHF
|6
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-13
|USDJPY
|21
|NZDUSD
|-8
|USDCAD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|6
|USDCHF
|-1.2K
|USDJPY
|3.1K
|NZDUSD
|-725
|USDCAD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.56 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 14
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 176
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.79 × 7481
|
itexsys-Platform
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 4827
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 162
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
