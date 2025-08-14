SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Nomad Trader EA Medium
Botond Ratonyi

The Nomad Trader EA Medium

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
18 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (50.00%)
En iyi işlem:
10.56 USD
En kötü işlem:
-10.16 USD
Brüt kâr:
122.34 USD (13 474 pips)
Brüt zarar:
-110.80 USD (10 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (31.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.70%
Maks. mevduat yükü:
16.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
21 (58.33%)
Satış işlemleri:
15 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
6.80 USD
Ortalama zarar:
-6.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.61 USD (5)
Aylık büyüme:
8.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.68 USD
Maksimum:
37.50 USD (12.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.14% (37.50 USD)
Varlığa göre:
6.71% (20.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 12
EURUSD 7
USDCHF 6
USDJPY 5
NZDUSD 4
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1
EURUSD 1
USDCHF -13
USDJPY 21
NZDUSD -8
USDCAD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 250
EURUSD 6
USDCHF -1.2K
USDJPY 3.1K
NZDUSD -725
USDCAD 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.56 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 14
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.63 × 176
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 7481
itexsys-Platform
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 4827
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 162
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 32
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
37 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 15:58
Share of trading days is too low
2025.08.18 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 14:58
Share of trading days is too low
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 17:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 17:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 17:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Nomad Trader EA Medium
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
312
USD
6
100%
36
50%
96%
1.10
0.32
USD
12%
1:100
Kopyala

