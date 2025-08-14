SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HFM 87437579
Jose Carlos Carvalho

HFM 87437579

Jose Carlos Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 422%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
685 (94.48%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (5.52%)
En iyi işlem:
4.15 USD
En kötü işlem:
-4.65 USD
Brüt kâr:
431.19 USD (43 784 pips)
Brüt zarar:
-7.93 USD (675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (42.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.92 USD (62)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
157.63%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
91.02
Alış işlemleri:
452 (62.34%)
Satış işlemleri:
273 (37.66%)
Kâr faktörü:
54.37
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
0.63 USD
Ortalama zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.65 USD (1)
Aylık büyüme:
46.68%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.65 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (1.83 USD)
Varlığa göre:
91.69% (386.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDr 80
GBPJPYr 79
USDJPYr 79
USDCADr 76
EURUSDr 71
EURGBPr 67
GBPUSDr 57
CADJPYr 40
EURJPYr 38
GBPCADr 33
EURCADr 19
AUDCHFr 19
NZDCADr 18
AUDCADr 17
NZDJPYr 13
AUDJPYr 7
NZDUSDr 6
USDCHFr 2
EURCHFr 2
CADCHFr 1
GBPCHFr 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDr 35
GBPJPYr 77
USDJPYr 48
USDCADr 15
EURUSDr 27
EURGBPr 24
GBPUSDr 32
CADJPYr 24
EURJPYr 35
GBPCADr 27
EURCADr 7
AUDCHFr 20
NZDCADr 20
AUDCADr 9
NZDJPYr 9
AUDJPYr 4
NZDUSDr 3
USDCHFr 3
EURCHFr 1
CADCHFr 1
GBPCHFr 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDr 3.3K
GBPJPYr 7.5K
USDJPYr 5.2K
USDCADr 2.1K
EURUSDr 2.6K
EURGBPr 1.8K
GBPUSDr 3.1K
CADJPYr 2.2K
EURJPYr 3.8K
GBPCADr 2.9K
EURCADr 1K
AUDCHFr 1.6K
NZDCADr 2.8K
AUDCADr 1.2K
NZDJPYr 784
AUDJPYr 426
NZDUSDr 342
USDCHFr 212
EURCHFr 89
CADCHFr 66
GBPCHFr 169
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.15 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Support and resistance. Working with forex since 2015.
İnceleme yok
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 18:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 13:21
No swaps are charged
2025.09.09 13:21
No swaps are charged
2025.09.09 12:21
No swaps are charged
2025.09.09 12:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.25 23:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
