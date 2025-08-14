SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FBS 11150014
Jose Carlos Carvalho

FBS 11150014

Jose Carlos Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 456%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
630
Kârla kapanan işlemler:
585 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (7.14%)
En iyi işlem:
4.35 USD
En kötü işlem:
-6.97 USD
Brüt kâr:
438.30 USD (49 238 pips)
Brüt zarar:
-31.44 USD (1 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
120 (85.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.22 USD (120)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
143.41%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
44.32
Alış işlemleri:
380 (60.32%)
Satış işlemleri:
250 (39.68%)
Kâr faktörü:
13.94
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-0.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.18 USD (4)
Aylık büyüme:
25.97%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.18 USD (7.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.56% (9.18 USD)
Varlığa göre:
92.13% (364.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 68
USDJPY 61
AUDUSD 50
GBPUSD 49
CHFJPY 44
USDCAD 41
GBPJPY 38
GBPCHF 33
AUDCAD 33
EURJPY 27
NZDCAD 27
NZDUSD 26
EURGBP 22
GBPCAD 22
CADJPY 21
NZDJPY 20
AUDCHF 19
EURCAD 12
AUDJPY 9
USDCHF 3
EURCHF 3
CADCHF 1
NZDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 54
USDJPY 40
AUDUSD 33
GBPUSD 36
CHFJPY 27
USDCAD 24
GBPJPY 19
GBPCHF 30
AUDCAD 14
EURJPY 7
NZDCAD 17
NZDUSD 19
EURGBP 11
GBPCAD 13
CADJPY 19
NZDJPY 19
AUDCHF 19
EURCAD 6
AUDJPY 3
USDCHF 0
EURCHF 0
CADCHF -1
NZDCHF 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.4K
USDJPY 5.7K
AUDUSD 3.4K
GBPUSD 3.7K
CHFJPY 4.2K
USDCAD 3.3K
GBPJPY 3.5K
GBPCHF 2.7K
AUDCAD 2.2K
EURJPY 993
NZDCAD 2K
NZDUSD 2K
EURGBP 942
GBPCAD 1.8K
CADJPY 1.7K
NZDJPY 1.7K
AUDCHF 1.5K
EURCAD 845
AUDJPY 242
USDCHF -23
EURCHF 0
CADCHF -119
NZDCHF 32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.35 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 120
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +85.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 8
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
269 daha fazla...
Support and resistance. Working with forex since 2015.
İnceleme yok
2025.10.23 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 14:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 13:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 12:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 12:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 11:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 10:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 12:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 10:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 10:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
