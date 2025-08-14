- Büyüme
İşlemler:
630
Kârla kapanan işlemler:
585 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (7.14%)
En iyi işlem:
4.35 USD
En kötü işlem:
-6.97 USD
Brüt kâr:
438.30 USD (49 238 pips)
Brüt zarar:
-31.44 USD (1 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
120 (85.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.22 USD (120)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
143.41%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
44.32
Alış işlemleri:
380 (60.32%)
Satış işlemleri:
250 (39.68%)
Kâr faktörü:
13.94
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-0.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.18 USD (4)
Aylık büyüme:
25.97%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.18 USD (7.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.56% (9.18 USD)
Varlığa göre:
92.13% (364.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|50
|GBPUSD
|49
|CHFJPY
|44
|USDCAD
|41
|GBPJPY
|38
|GBPCHF
|33
|AUDCAD
|33
|EURJPY
|27
|NZDCAD
|27
|NZDUSD
|26
|EURGBP
|22
|GBPCAD
|22
|CADJPY
|21
|NZDJPY
|20
|AUDCHF
|19
|EURCAD
|12
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|54
|USDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|36
|CHFJPY
|27
|USDCAD
|24
|GBPJPY
|19
|GBPCHF
|30
|AUDCAD
|14
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|19
|EURGBP
|11
|GBPCAD
|13
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|19
|AUDCHF
|19
|EURCAD
|6
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|0
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-1
|NZDCHF
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.4K
|USDJPY
|5.7K
|AUDUSD
|3.4K
|GBPUSD
|3.7K
|CHFJPY
|4.2K
|USDCAD
|3.3K
|GBPJPY
|3.5K
|GBPCHF
|2.7K
|AUDCAD
|2.2K
|EURJPY
|993
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|2K
|EURGBP
|942
|GBPCAD
|1.8K
|CADJPY
|1.7K
|NZDJPY
|1.7K
|AUDCHF
|1.5K
|EURCAD
|845
|AUDJPY
|242
|USDCHF
|-23
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-119
|NZDCHF
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.35 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 120
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +85.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 8
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
Support and resistance. Working with forex since 2015.
İnceleme yok