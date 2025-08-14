SinyallerBölümler
Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5 US Stocks

Evgeniy Ilin
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
InstaForex-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
62 (96.87%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.13%)
En iyi işlem:
614.69 USD
En kötü işlem:
-0.95 USD
Brüt kâr:
2 504.99 USD (26 345 pips)
Brüt zarar:
-165.52 USD
Maksimum ardışık kazanç:
49 (2 437.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 437.15 USD (49)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
79.59%
Maks. mevduat yükü:
84.75%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
130.84
Alış işlemleri:
64 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
15.13
Beklenen getiri:
36.55 USD
Ortalama kâr:
40.40 USD
Ortalama zarar:
-82.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.95 USD (1)
Aylık büyüme:
32.92%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.88 USD (0.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.12% (5.96 USD)
Varlığa göre:
28.13% (1 728.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#MSFT 31
#V 13
#META 4
#MCD 3
#LLY 3
#ADBE 3
NZDCAD 2
#NFLX 2
GBPCHF 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#MSFT 385
#V 282
#META 159
#MCD 59
#LLY 568
#ADBE 151
NZDCAD 2
#NFLX 725
GBPCHF 2
CHFJPY 8
CADJPY 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#MSFT 5.4K
#V 3.3K
#META 1.9K
#MCD 678
#LLY 5.9K
#ADBE 1.6K
NZDCAD 4
#NFLX 7.5K
GBPCHF 3
CHFJPY 46
CADJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +614.69 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 437.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
4.00 × 2
Neon Trade MT5 ürününün ticaret gösterimi. İşlem araçları olarak ABD hisseleri seçilmiştir.

Bu durumda, robot, etkili ticaret teknikleriyle birlikte, birden fazla varlığı uzun süre elde tutma stratejisi kullanır. Sistem, yatırımcı için minimum riskle, küçük ancak mümkün olduğunca güvenli uzun vadeli işlem yapmaya odaklanmıştır.


İnceleme yok
2025.10.23 02:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 19:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 14:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 20:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.14 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 16:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
