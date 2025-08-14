SinyallerBölümler
Van Duong Le

Duongxxx888999

Van Duong Le
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 575%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
199 (89.63%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (10.36%)
En iyi işlem:
54.45 USD
En kötü işlem:
-33.62 USD
Brüt kâr:
1 166.06 USD (102 061 pips)
Brüt zarar:
-584.09 USD (70 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (142.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.71 USD (25)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
97.65%
Maks. mevduat yükü:
74.26%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.11
Alış işlemleri:
107 (48.20%)
Satış işlemleri:
115 (51.80%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
2.62 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-25.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-95.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.20 USD (3)
Aylık büyüme:
32.76%
Yıllık tahmin:
397.49%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.59 USD
Maksimum:
95.20 USD (49.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.87% (56.59 USD)
Varlığa göre:
73.74% (451.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 96
GBPJPY+ 34
USDJPY+ 33
AUDCAD+ 31
NZDCAD+ 11
AUDNZD+ 9
USDCAD+ 6
GBPUSD+ 1
EURUSD+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 577
GBPJPY+ 59
USDJPY+ 17
AUDCAD+ 49
NZDCAD+ 23
AUDNZD+ -166
USDCAD+ 6
GBPUSD+ 11
EURUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 33K
GBPJPY+ 9.2K
USDJPY+ 3.4K
AUDCAD+ 7.3K
NZDCAD+ 3.5K
AUDNZD+ -27K
USDCAD+ 948
GBPUSD+ 1.1K
EURUSD+ 520
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.45 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +142.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

