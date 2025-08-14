- Büyüme
İşlemler:
854
Kârla kapanan işlemler:
558 (65.33%)
Zararla kapanan işlemler:
296 (34.66%)
En iyi işlem:
828.00 USD
En kötü işlem:
-244.00 USD
Brüt kâr:
8 434.77 USD (2 630 078 pips)
Brüt zarar:
-3 936.66 USD (715 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (283.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 299.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
84.93%
Maks. mevduat yükü:
4.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.90
Alış işlemleri:
461 (53.98%)
Satış işlemleri:
393 (46.02%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
5.27 USD
Ortalama kâr:
15.12 USD
Ortalama zarar:
-13.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-26.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-466.30 USD (2)
Aylık büyüme:
4.82%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.79 USD
Maksimum:
569.55 USD (3.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.22% (569.55 USD)
Varlığa göre:
6.90% (8 532.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|526
|XAUUSD
|145
|BTCUST
|66
|EURUSD
|56
|NAS100
|27
|USDCHF
|21
|US30
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|USDZAR
|1
|NZDUSD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|3.1K
|XAUUSD
|417
|BTCUST
|638
|EURUSD
|979
|NAS100
|-385
|USDCHF
|-177
|US30
|10
|USDCAD
|3
|USDJPY
|-52
|AUDUSD
|-40
|EURGBP
|2
|USDZAR
|-5
|NZDUSD
|0
|XAGUSD
|4
|EURCHF
|13
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.7K
|XAUUSD
|9.2K
|BTCUST
|1.9M
|EURUSD
|4.2K
|NAS100
|-33K
|USDCHF
|-3.4K
|US30
|1.5K
|USDCAD
|398
|USDJPY
|-298
|AUDUSD
|-34
|EURGBP
|164
|USDZAR
|-9.1K
|NZDUSD
|-21
|XAGUSD
|389
|EURCHF
|14
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +828.00 USD
En kötü işlem: -244 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +283.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFintech-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
