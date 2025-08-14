SinyallerBölümler
Miguel Vieira Ract Ramos

PAMM Ract Capital DooPrime

Miguel Vieira Ract Ramos
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
854
Kârla kapanan işlemler:
558 (65.33%)
Zararla kapanan işlemler:
296 (34.66%)
En iyi işlem:
828.00 USD
En kötü işlem:
-244.00 USD
Brüt kâr:
8 434.77 USD (2 630 078 pips)
Brüt zarar:
-3 936.66 USD (715 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (283.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 299.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
84.93%
Maks. mevduat yükü:
4.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.90
Alış işlemleri:
461 (53.98%)
Satış işlemleri:
393 (46.02%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
5.27 USD
Ortalama kâr:
15.12 USD
Ortalama zarar:
-13.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-26.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-466.30 USD (2)
Aylık büyüme:
4.82%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.79 USD
Maksimum:
569.55 USD (3.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.22% (569.55 USD)
Varlığa göre:
6.90% (8 532.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 526
XAUUSD 145
BTCUST 66
EURUSD 56
NAS100 27
USDCHF 21
US30 3
USDCAD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
USDZAR 1
NZDUSD 1
XAGUSD 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 3.1K
XAUUSD 417
BTCUST 638
EURUSD 979
NAS100 -385
USDCHF -177
US30 10
USDCAD 3
USDJPY -52
AUDUSD -40
EURGBP 2
USDZAR -5
NZDUSD 0
XAGUSD 4
EURCHF 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5.7K
XAUUSD 9.2K
BTCUST 1.9M
EURUSD 4.2K
NAS100 -33K
USDCHF -3.4K
US30 1.5K
USDCAD 398
USDJPY -298
AUDUSD -34
EURGBP 164
USDZAR -9.1K
NZDUSD -21
XAGUSD 389
EURCHF 14
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +828.00 USD
En kötü işlem: -244 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +283.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFintech-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-3
5.03 × 37
ICMarketsSC-Live05
5.75 × 4
GBEbrokers-Live
16.80 × 41
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
18.00 × 1
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%

ractcapital.com.br 

@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12


İnceleme yok
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

