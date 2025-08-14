SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JUfeng
Heng Zhou

JUfeng

Heng Zhou
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 110 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 120%
TradeMaxGlobal-Live11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
780 (61.32%)
Zararla kapanan işlemler:
492 (38.68%)
En iyi işlem:
262.25 USD
En kötü işlem:
-165.92 USD
Brüt kâr:
4 838.77 USD (244 877 pips)
Brüt zarar:
-4 205.56 USD (233 303 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (30.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
402.85 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
35.23%
Maks. mevduat yükü:
155.88%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
600 (47.17%)
Satış işlemleri:
672 (52.83%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
6.20 USD
Ortalama zarar:
-8.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-221.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-482.20 USD (4)
Aylık büyüme:
19.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.26 USD
Maksimum:
668.07 USD (55.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.33% (668.07 USD)
Varlığa göre:
60.12% (324.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 633
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +262.25 USD
En kötü işlem: -166 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +30.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
3.61 × 18
LiteFinanceVC-Live-02
4.25 × 4
ECMarkets-Live02
10.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 06:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JUfeng
Ayda 110 USD
120%
0
0
USD
1.2K
USD
10
100%
1 272
61%
35%
1.15
0.50
USD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.