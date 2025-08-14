- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
22 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (29.03%)
En iyi işlem:
81.35 USD
En kötü işlem:
-41.14 USD
Brüt kâr:
420.98 USD (6 138 pips)
Brüt zarar:
-127.06 USD (1 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (80.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
39.30%
Maks. mevduat yükü:
24.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.07
Alış işlemleri:
13 (41.94%)
Satış işlemleri:
18 (58.06%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
9.48 USD
Ortalama kâr:
19.14 USD
Ortalama zarar:
-14.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-41.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.14 USD (1)
Aylık büyüme:
27.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.76 USD
Maksimum:
41.60 USD (6.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.94% (41.60 USD)
Varlığa göre:
62.08% (364.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|294
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.35 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +80.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.78 × 1430
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.18 × 414
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
Tickmill-Live
|3.48 × 50
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|6.26 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.62 × 53
|
Exness-MT5Real
|6.86 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
70%
0
0
USD
USD
712
USD
USD
15
0%
31
70%
39%
3.31
9.48
USD
USD
62%
1:500