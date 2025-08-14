SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LDWSZ
Si Zheng Wu

LDWSZ

Si Zheng Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
22 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (29.03%)
En iyi işlem:
81.35 USD
En kötü işlem:
-41.14 USD
Brüt kâr:
420.98 USD (6 138 pips)
Brüt zarar:
-127.06 USD (1 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (80.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
39.30%
Maks. mevduat yükü:
24.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.07
Alış işlemleri:
13 (41.94%)
Satış işlemleri:
18 (58.06%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
9.48 USD
Ortalama kâr:
19.14 USD
Ortalama zarar:
-14.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-41.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.14 USD (1)
Aylık büyüme:
27.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.76 USD
Maksimum:
41.60 USD (6.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.94% (41.60 USD)
Varlığa göre:
62.08% (364.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 294
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.35 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +80.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1430
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.18 × 414
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
Tickmill-Live
3.48 × 50
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
OctaFX-Real
6.26 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
6.62 × 53
Exness-MT5Real
6.86 × 7
24 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.08 22:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 21:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 16:14
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.95% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.95% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LDWSZ
Ayda 35 USD
70%
0
0
USD
712
USD
15
0%
31
70%
39%
3.31
9.48
USD
62%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.