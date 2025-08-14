- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
139 (78.08%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (21.91%)
En iyi işlem:
868.22 USD
En kötü işlem:
-105.66 USD
Brüt kâr:
7 183.28 USD (39 542 pips)
Brüt zarar:
-1 989.98 USD (16 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (57.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 187.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
97.60%
Maks. mevduat yükü:
3.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
49.15
Alış işlemleri:
52 (29.21%)
Satış işlemleri:
126 (70.79%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
29.18 USD
Ortalama kâr:
51.68 USD
Ortalama zarar:
-51.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-62.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.66 USD (1)
Aylık büyüme:
28.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.41 USD
Maksimum:
105.66 USD (1.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.79% (62.67 USD)
Varlığa göre:
4.37% (3 064.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|42
|GBPJPY
|42
|USDJPY
|39
|EURJPY
|37
|CADJPY
|9
|GBPUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|1K
|GBPJPY
|889
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|954
|CADJPY
|13
|GBPUSD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|4.6K
|GBPJPY
|4K
|USDJPY
|8.5K
|EURJPY
|4.2K
|CADJPY
|1.1K
|GBPUSD
|804
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +868.22 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +57.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 7
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 5
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 5
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
