Ajat Sudrajat

Trader 4 Percent

Ajat Sudrajat
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
139 (78.08%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (21.91%)
En iyi işlem:
868.22 USD
En kötü işlem:
-105.66 USD
Brüt kâr:
7 183.28 USD (39 542 pips)
Brüt zarar:
-1 989.98 USD (16 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (57.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 187.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
97.60%
Maks. mevduat yükü:
3.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
49.15
Alış işlemleri:
52 (29.21%)
Satış işlemleri:
126 (70.79%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
29.18 USD
Ortalama kâr:
51.68 USD
Ortalama zarar:
-51.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-62.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.66 USD (1)
Aylık büyüme:
28.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.41 USD
Maksimum:
105.66 USD (1.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.79% (62.67 USD)
Varlığa göre:
4.37% (3 064.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 42
GBPJPY 42
USDJPY 39
EURJPY 37
CADJPY 9
GBPUSD 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 1K
GBPJPY 889
USDJPY 2.3K
EURJPY 954
CADJPY 13
GBPUSD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 4.6K
GBPJPY 4K
USDJPY 8.5K
EURJPY 4.2K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 804
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +868.22 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +57.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 7
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 5
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 5
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMTrading-Real 31
0.00 × 4
189 daha fazla...
Trade Your Plan

Plan Your Trade

#Salam Profit Konsisten


İnceleme yok
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 10:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 10:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.14 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 10:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
