Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08 0.00 × 6 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 1 XMTrading-Real 40 0.00 × 48 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 DooFintech-Live 5 0.00 × 7 PurpleTradingSC-03Demo 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 3 FINAM-Real4 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 3 EagleFX-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 BDSwissSC-Real05 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 4 Exness-Real14 0.00 × 5 FXCM-AUDReal01 0.00 × 1 TitanFX-03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 4 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live3 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 28 0.00 × 5 Alpari-Standard2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 XMTrading-Real 31 0.00 × 4 189 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya