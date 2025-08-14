- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
95 (57.57%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (42.42%)
En iyi işlem:
44.86 USD
En kötü işlem:
-22.92 USD
Brüt kâr:
717.61 USD (20 686 pips)
Brüt zarar:
-274.97 USD (16 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (63.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.08 USD (6)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
76.38%
Maks. mevduat yükü:
18.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.97
Alış işlemleri:
92 (55.76%)
Satış işlemleri:
73 (44.24%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
7.55 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.12 USD (2)
Aylık büyüme:
16.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.12 USD (8.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (34.12 USD)
Varlığa göre:
32.84% (145.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|90
|NZDUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|287
|NZDUSD
|155
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-42
|NZDUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.86 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +63.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.25 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.29 × 49
|
Tickmill-Live05
|0.49 × 35
|
TitanFX-03
|0.63 × 8
|
LMAXNZ2-LIVE
|0.83 × 12
|
Tickmill-Live09
|0.99 × 2200
|
JAFX-Real3
|1.00 × 4
|
RoboForexEU-ProCent
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live03
|1.50 × 8
|
FPMarkets-Live
|2.25 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|2.90 × 39
|
Pepperstone-Edge09
|3.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|3.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|4.00 × 2
|
FxPro.com-Real03
|4.11 × 18
|
OANDA-v20 Live-1
|4.50 × 4
|
FXCM-USDReal08
|4.50 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live4
|4.88 × 17
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
159%
0
0
USD
USD
443
USD
USD
13
100%
165
57%
76%
2.60
2.68
USD
USD
33%
1:500