SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HedGinG AUNU F
Quan Hui Guo

HedGinG AUNU F

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 159%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
95 (57.57%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (42.42%)
En iyi işlem:
44.86 USD
En kötü işlem:
-22.92 USD
Brüt kâr:
717.61 USD (20 686 pips)
Brüt zarar:
-274.97 USD (16 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (63.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.08 USD (6)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
76.38%
Maks. mevduat yükü:
18.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.97
Alış işlemleri:
92 (55.76%)
Satış işlemleri:
73 (44.24%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
7.55 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.12 USD (2)
Aylık büyüme:
16.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.12 USD (8.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (34.12 USD)
Varlığa göre:
32.84% (145.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 90
NZDUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 287
NZDUSD 155
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -42
NZDUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.86 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +63.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.00 × 5
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.25 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.29 × 49
Tickmill-Live05
0.49 × 35
TitanFX-03
0.63 × 8
LMAXNZ2-LIVE
0.83 × 12
Tickmill-Live09
0.99 × 2200
JAFX-Real3
1.00 × 4
RoboForexEU-ProCent
1.50 × 2
TickmillUK-Live03
1.50 × 8
FPMarkets-Live
2.25 × 32
ICMarketsSC-Live04
2.90 × 39
Pepperstone-Edge09
3.00 × 1
Alpari-Standard2
3.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 4
4.00 × 1
Swissquote-Live1
4.00 × 2
FxPro.com-Real03
4.11 × 18
OANDA-v20 Live-1
4.50 × 4
FXCM-USDReal08
4.50 × 14
STARTRADERFinancial-Live4
4.88 × 17
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
投资有风险，入市需谨慎！
İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HedGinG AUNU F
Ayda 30 USD
159%
0
0
USD
443
USD
13
100%
165
57%
76%
2.60
2.68
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.