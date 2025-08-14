- Büyüme
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
101 (65.58%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (34.42%)
En iyi işlem:
9.97 USD
En kötü işlem:
-12.79 USD
Brüt kâr:
209.91 USD (47 878 pips)
Brüt zarar:
-177.41 USD (38 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (19.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.01 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.67%
Maks. mevduat yükü:
32.56%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
79 (51.30%)
Satış işlemleri:
75 (48.70%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-3.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.82 USD (6)
Aylık büyüme:
29.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.26 USD
Maksimum:
25.85 USD (21.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.09% (25.85 USD)
Varlığa göre:
2.69% (3.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.97 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.15 × 33
|
Exness-MT5Real7
|1.34 × 70
|
Exness-MT5Real5
|22.31 × 284
|
Exness-MT5Real6
|23.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.31 × 65
Personal watching . As in the market there are very less good EAs on ETH , I want to make one.
1/ 3% risk, auto MM.
2/ Based on Profit and loss ratio.
3/ Bad universality on other brokers as Spread and Slippage problem of ETH.
4/ 100% Algo , but on Exness it shows 0% , I don't know why .
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
33%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
8
0%
154
65%
1%
1.18
0.21
USD
USD
21%
1:500