Qi Kai Fan

ETH J35 V2 EXness MT5 100 testing

Qi Kai Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
101 (65.58%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (34.42%)
En iyi işlem:
9.97 USD
En kötü işlem:
-12.79 USD
Brüt kâr:
209.91 USD (47 878 pips)
Brüt zarar:
-177.41 USD (38 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (19.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.01 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.67%
Maks. mevduat yükü:
32.56%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
79 (51.30%)
Satış işlemleri:
75 (48.70%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-3.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.82 USD (6)
Aylık büyüme:
29.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.26 USD
Maksimum:
25.85 USD (21.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.09% (25.85 USD)
Varlığa göre:
2.69% (3.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.97 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ClonTrader-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.15 × 33
Exness-MT5Real7
1.34 × 70
Exness-MT5Real5
22.31 × 284
Exness-MT5Real6
23.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.31 × 65
Personal watching .  As in the market there are very less good EAs on ETH ,  I want to make one.


1/ 3% risk, auto MM.

2/ Based on Profit and loss ratio.

3/ Bad universality on other brokers as Spread and Slippage problem of ETH.

4/ 100% Algo ,  but on Exness it shows 0% , I don't know why .


İnceleme yok
2025.09.30 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.28 23:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 11:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 01:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 05:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 03:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ETH J35 V2 EXness MT5 100 testing
Ayda 999 USD
33%
0
0
USD
132
USD
8
0%
154
65%
1%
1.18
0.21
USD
21%
1:500
Kopyala

