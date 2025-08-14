- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
48 (97.95%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.04%)
En iyi işlem:
3.89 USD
En kötü işlem:
-0.05 USD
Brüt kâr:
57.60 USD (8 501 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD (6 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (33.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.56 USD (30)
Sharpe oranı:
1.82
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1151.00
Alış işlemleri:
25 (51.02%)
Satış işlemleri:
24 (48.98%)
Kâr faktörü:
1152.00
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 USD (1)
Aylık büyüme:
7.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.05 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.05 USD)
Varlığa göre:
32.82% (266.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|17
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|10
|NZDCAD
|6
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|22
|AUDCAD
|14
|USDJPY
|14
|NZDCAD
|7
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|3.2K
|AUDCAD
|2.1K
|USDJPY
|2K
|NZDCAD
|929
|USDCAD
|209
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.89 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
