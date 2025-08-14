SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Duongx000999
Van Duong Le

Duongx000999

Van Duong Le
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
48 (97.95%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.04%)
En iyi işlem:
3.89 USD
En kötü işlem:
-0.05 USD
Brüt kâr:
57.60 USD (8 501 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD (6 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (33.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.56 USD (30)
Sharpe oranı:
1.82
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1151.00
Alış işlemleri:
25 (51.02%)
Satış işlemleri:
24 (48.98%)
Kâr faktörü:
1152.00
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 USD (1)
Aylık büyüme:
7.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.05 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.05 USD)
Varlığa göre:
32.82% (266.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 17
AUDCAD 15
USDJPY 10
NZDCAD 6
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 22
AUDCAD 14
USDJPY 14
NZDCAD 7
USDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 3.2K
AUDCAD 2.1K
USDJPY 2K
NZDCAD 929
USDCAD 209
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.89 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 4
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
AAFX-Real
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 10
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
265 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Share of trading days is too low
2025.09.20 11:40
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 12.96% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 02:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
