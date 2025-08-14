SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B2 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148070
Mohd Sauff Bin Zabidi

B2 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148070

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
37 (86.04%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (13.95%)
En iyi işlem:
3.81 USD
En kötü işlem:
-5.28 USD
Brüt kâr:
50.80 USD (3 035 pips)
Brüt zarar:
-20.45 USD (2 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (29.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.43 USD (19)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
1.51%
Maks. mevduat yükü:
99.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
14 (32.56%)
Satış işlemleri:
29 (67.44%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-3.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.61 USD (5)
Aylık büyüme:
11.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.61 USD (27.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.61% (19.61 USD)
Varlığa göre:
31.66% (25.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 23
XAUUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 33
XAUUSD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD -231
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.81 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +29.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
İnceleme yok
2025.09.25 23:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 23:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.38% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.15 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 00:36
Share of trading days is too low
2025.08.15 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 23:36
Share of trading days is too low
2025.08.14 23:36
Share of days for 80% of trades is too low
