Sinyaller / MetaTrader 4 / F1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148071
Mohd Sauff Bin Zabidi

F1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148071

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -52%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
221 (71.52%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (28.48%)
En iyi işlem:
146.40 USD
En kötü işlem:
-16.39 USD
Brüt kâr:
917.29 USD (33 623 pips)
Brüt zarar:
-436.32 USD (36 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (71.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
288.82 USD (17)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.55%
Maks. mevduat yükü:
176.02%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.20
Alış işlemleri:
82 (26.54%)
Satış işlemleri:
227 (73.46%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-4.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-150.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.16 USD (14)
Aylık büyüme:
126.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.89 USD
Maksimum:
150.16 USD (115.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.37% (150.16 USD)
Varlığa göre:
65.19% (103.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 144
XAUUSD 105
EURAUD 22
EURJPY 14
Nasdaq- 9
GBPNZD 5
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURNZD 1
GBPJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 272
XAUUSD 292
EURAUD 6
EURJPY 18
Nasdaq- -108
GBPNZD 13
EURUSD 3
GBPUSD 3
EURNZD -16
GBPJPY -1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.3K
XAUUSD 41
EURAUD 319
EURJPY 2.7K
Nasdaq- -11K
GBPNZD 759
EURUSD 247
GBPUSD 172
EURNZD -572
GBPJPY -143
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.40 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +71.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
İnceleme yok
2025.11.07 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 00:27
Share of trading days is too low
2025.10.14 23:27
Share of trading days is too low
2025.10.12 23:33
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 22:23
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 09:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 08:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 06:42
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.91% of days out of the 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 18:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.