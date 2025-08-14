SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148068
Mohd Sauff Bin Zabidi

B1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148068

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 141%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
66 (82.50%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (17.50%)
En iyi işlem:
7.87 USD
En kötü işlem:
-9.74 USD
Brüt kâr:
132.26 USD (7 369 pips)
Brüt zarar:
-49.45 USD (4 269 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (43.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.08 USD (17)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
5.98%
Maks. mevduat yükü:
96.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.74
Alış işlemleri:
15 (18.75%)
Satış işlemleri:
65 (81.25%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-30.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.20 USD (4)
Aylık büyüme:
58.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.20 USD (29.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.02% (30.20 USD)
Varlığa göre:
30.79% (35.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 48
EURNZD 16
XAUUSD 12
DowJones- 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 100
EURNZD 8
XAUUSD 5
DowJones- -30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.3K
EURNZD 303
XAUUSD 516
DowJones- -3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.87 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +43.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
İnceleme yok
2025.09.24 22:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 22:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 23:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 05:15
Share of trading days is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.13 14:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 01:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 00:55
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 00:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.