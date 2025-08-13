- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
44 (72.13%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (27.87%)
En iyi işlem:
85.03 USD
En kötü işlem:
-255.37 USD
Brüt kâr:
1 123.32 USD (313 879 pips)
Brüt zarar:
-721.67 USD (128 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (550.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
550.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
81.21%
Maks. mevduat yükü:
45.95%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
59 (96.72%)
Satış işlemleri:
2 (3.28%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
6.58 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-42.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-447.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-447.71 USD (3)
Aylık büyüme:
116.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.19 USD
Maksimum:
455.16 USD (49.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.27% (454.86 USD)
Varlığa göre:
60.98% (37.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ORB
|54
|BTCUSD.ORB
|6
|GBPJPY.ORB
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ORB
|389
|BTCUSD.ORB
|13
|GBPJPY.ORB
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ORB
|42K
|BTCUSD.ORB
|144K
|GBPJPY.ORB
|118
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.03 USD
En kötü işlem: -255 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +550.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -447.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
