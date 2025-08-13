SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ridho Pradana
Ridho Pradana

Ridho Pradana

Ridho Pradana
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 46%
OrbiTradeSC-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
44 (72.13%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (27.87%)
En iyi işlem:
85.03 USD
En kötü işlem:
-255.37 USD
Brüt kâr:
1 123.32 USD (313 879 pips)
Brüt zarar:
-721.67 USD (128 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (550.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
550.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
81.21%
Maks. mevduat yükü:
45.95%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
59 (96.72%)
Satış işlemleri:
2 (3.28%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
6.58 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-42.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-447.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-447.71 USD (3)
Aylık büyüme:
116.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.19 USD
Maksimum:
455.16 USD (49.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.27% (454.86 USD)
Varlığa göre:
60.98% (37.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ORB 54
BTCUSD.ORB 6
GBPJPY.ORB 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ORB 389
BTCUSD.ORB 13
GBPJPY.ORB 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ORB 42K
BTCUSD.ORB 144K
GBPJPY.ORB 118
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.03 USD
En kötü işlem: -255 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +550.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -447.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.23 02:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 18:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 13:04
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol