Antonello Ligios

LGScreative

Antonello Ligios
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 182%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 305
Kârla kapanan işlemler:
5 119 (96.49%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (3.51%)
En iyi işlem:
2.27 EUR
En kötü işlem:
-7.44 EUR
Brüt kâr:
629.70 EUR (614 877 pips)
Brüt zarar:
-92.52 EUR (88 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
480 (55.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
55.40 EUR (480)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
205
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
9.35
Alış işlemleri:
3 708 (69.90%)
Satış işlemleri:
1 597 (30.10%)
Kâr faktörü:
6.81
Beklenen getiri:
0.10 EUR
Ortalama kâr:
0.12 EUR
Ortalama zarar:
-0.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-57.46 EUR (10)
Aylık büyüme:
22.47%
Yıllık tahmin:
272.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
57.46 EUR (25.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.81% (57.46 EUR)
Varlığa göre:
16.82% (185.22 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 1076
USDJPYm# 896
EURUSDm# 860
JP225Cash 783
EURJPYm# 413
AUDCADm# 233
USDCHFm# 176
EURGBPm# 164
US500Cash 157
NZDUSDm# 156
AUDNZDm# 142
USDCADm# 116
EURCHFm# 83
CADCHFm# 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 127
USDJPYm# 63
EURUSDm# 88
JP225Cash 134
EURJPYm# 34
AUDCADm# 18
USDCHFm# 33
EURGBPm# 23
US500Cash 17
NZDUSDm# 13
AUDNZDm# 11
USDCADm# 24
EURCHFm# 12
CADCHFm# 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 137K
USDJPYm# 95K
EURUSDm# 89K
JP225Cash 39K
EURJPYm# 52K
AUDCADm# 15K
USDCHFm# 18K
EURGBPm# 16K
US500Cash 22K
NZDUSDm# 12K
AUDNZDm# 7.4K
USDCADm# 15K
EURCHFm# 6.9K
CADCHFm# 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.27 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 480
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +55.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.41 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.01 01:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 21:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
