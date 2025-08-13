- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-353
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
NAS100 Scalper.
This EA Signals trades on the lower timeframe. It has tight risk management. Expected win rate is roughly 60-70% with high profitability.
Why did I create this EA?
I created this EA solely for the purpose of being able to capitalize on any movements on the market. Opposing my other EA that only does buys for long term signals.
Key Features:
-Trades both directions
-Has take profit levels
-Stop Loss
-Trailing Stop
