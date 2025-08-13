SinyallerBölümler
NAS100 Scalper
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 Scalper

Paul Kenneth Guevarra
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -42%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (65.22%)
En iyi işlem:
1 375.12 CAD
En kötü işlem:
-591.89 CAD
Brüt kâr:
4 855.93 CAD (50 478 pips)
Brüt zarar:
-5 310.79 CAD (83 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1 676.75 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
1 676.75 CAD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
11.45%
Maks. mevduat yükü:
118.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
13 (56.52%)
Satış işlemleri:
10 (43.48%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-19.78 CAD
Ortalama kâr:
606.99 CAD
Ortalama zarar:
-354.05 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-699.11 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 460.68 CAD (3)
Aylık büyüme:
-48.96%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
769.43 CAD
Maksimum:
1 733.99 CAD (52.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.61% (1 733.99 CAD)
Varlığa göre:
20.13% (422.48 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -353
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 375.12 CAD
En kötü işlem: -592 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 676.75 CAD
Maksimum ardışık zarar: -699.11 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.11 × 28
NAS100 Scalper.


This EA Signals trades on the lower timeframe. It has tight risk management. Expected win rate is roughly 60-70% with high profitability.


Why did I create this EA?

I created this EA solely for the purpose of being able to capitalize on any movements on the market. Opposing my other EA that only does buys for long term signals.


Key Features:


-Trades both directions

-Has take profit levels

-Stop Loss

-Trailing Stop



İnceleme yok
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 20:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 12:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 15:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 14:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 14:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.13 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NAS100 Scalper
Ayda 100 USD
-42%
0
0
USD
1K
CAD
7
95%
23
34%
11%
0.91
-19.78
CAD
59%
1:500
Kopyala

