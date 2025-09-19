- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
362 (69.74%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (30.25%)
En iyi işlem:
24.91 USD
En kötü işlem:
-16.61 USD
Brüt kâr:
929.26 USD (772 023 pips)
Brüt zarar:
-492.11 USD (482 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (134.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.37 USD (17)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
12.79%
Maks. mevduat yükü:
15.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
231
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
4.83
Alış işlemleri:
210 (40.46%)
Satış işlemleri:
309 (59.54%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-3.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-76.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.33 USD (13)
Aylık büyüme:
51.64%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
90.59 USD (9.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.72% (90.59 USD)
Varlığa göre:
10.12% (87.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|509
|GBPUSDm
|6
|EURNZDm
|2
|GBPAUDm
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|442
|GBPUSDm
|-6
|EURNZDm
|-1
|GBPAUDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|290K
|GBPUSDm
|-554
|EURNZDm
|-201
|GBPAUDm
|215
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.91 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +134.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I care only about SL. Profit automatically comes.
The most important thing is how much you will get after ONE MONTH
And how much Drawdown is controlled to protect your finance Expected DD under 10% (a little bit more or less)
Seldom overnight trades.
Ẹnjoy your life and have Good Sleep Every Night!!!
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
87%
1
16
USD
USD
861
USD
USD
9
58%
519
69%
13%
1.88
0.84
USD
USD
10%
1:200
Very high quality trades!