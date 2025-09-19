SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LOW RISK GOOD GAINS
Le Viet Bang

LOW RISK GOOD GAINS

Le Viet Bang
1 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
1 / 16 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 87%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
362 (69.74%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (30.25%)
En iyi işlem:
24.91 USD
En kötü işlem:
-16.61 USD
Brüt kâr:
929.26 USD (772 023 pips)
Brüt zarar:
-492.11 USD (482 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (134.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.37 USD (17)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
12.79%
Maks. mevduat yükü:
15.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
231
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
4.83
Alış işlemleri:
210 (40.46%)
Satış işlemleri:
309 (59.54%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-3.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-76.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.33 USD (13)
Aylık büyüme:
51.64%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
90.59 USD (9.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.72% (90.59 USD)
Varlığa göre:
10.12% (87.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 509
GBPUSDm 6
EURNZDm 2
GBPAUDm 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 442
GBPUSDm -6
EURNZDm -1
GBPAUDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 290K
GBPUSDm -554
EURNZDm -201
GBPAUDm 215
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.91 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +134.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I care only about SL. Profit automatically comes.

The most important thing is how much you will get after ONE MONTH

And how much Drawdown is controlled to protect your finance Expected DD under 10% (a little bit more or less)

Seldom overnight trades.

Ẹnjoy your life and have Good Sleep Every Night!!!

Ortalama derecelendirme:
Daniel Kwame A Antwi
820
Daniel Kwame A Antwi 2025.09.19 07:11 
 

Very high quality trades!

2025.09.26 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 05:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.