- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10 845
Kârla kapanan işlemler:
7 160 (66.02%)
Zararla kapanan işlemler:
3 685 (33.98%)
En iyi işlem:
2 895.40 USD
En kötü işlem:
-2 242.56 USD
Brüt kâr:
142 525.73 USD (31 806 080 pips)
Brüt zarar:
-142 487.40 USD (31 842 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (84.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 605.31 USD (11)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
72.79%
Maks. mevduat yükü:
75.65%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1325
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
8 048 (74.21%)
Satış işlemleri:
2 797 (25.79%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
19.91 USD
Ortalama zarar:
-38.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-5.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 704.41 USD (8)
Aylık büyüme:
-48.51%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 532.80 USD
Maksimum:
13 272.81 USD (60.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.67% (13 272.81 USD)
Varlığa göre:
32.73% (3 521.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7993
|BTCUSD
|1717
|EURUSD
|424
|CL-OIL
|267
|USDJPY
|234
|GBPCHF
|97
|USDCAD
|80
|NAS100
|25
|EURGBP
|8
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4.3K
|BTCUSD
|4.8K
|EURUSD
|-846
|CL-OIL
|1.1K
|USDJPY
|-130
|GBPCHF
|-516
|USDCAD
|43
|NAS100
|-142
|EURGBP
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-141K
|BTCUSD
|169K
|EURUSD
|-3.4K
|CL-OIL
|28K
|USDJPY
|-3.9K
|GBPCHF
|-17K
|USDCAD
|2.4K
|NAS100
|-69K
|EURGBP
|312
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 895.40 USD
En kötü işlem: -2 243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +84.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|12.96 × 360
|
TradeMaxGlobal-Live12
|17.33 × 3
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
0%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
29
95%
10 845
66%
73%
1.00
0.00
USD
USD
61%
1:500