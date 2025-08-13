SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JABOIL
CHUNGSIK YOU

JABOIL

CHUNGSIK YOU
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 845
Kârla kapanan işlemler:
7 160 (66.02%)
Zararla kapanan işlemler:
3 685 (33.98%)
En iyi işlem:
2 895.40 USD
En kötü işlem:
-2 242.56 USD
Brüt kâr:
142 525.73 USD (31 806 080 pips)
Brüt zarar:
-142 487.40 USD (31 842 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (84.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 605.31 USD (11)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
72.79%
Maks. mevduat yükü:
75.65%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1325
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
8 048 (74.21%)
Satış işlemleri:
2 797 (25.79%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
19.91 USD
Ortalama zarar:
-38.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-5.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 704.41 USD (8)
Aylık büyüme:
-48.51%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 532.80 USD
Maksimum:
13 272.81 USD (60.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.67% (13 272.81 USD)
Varlığa göre:
32.73% (3 521.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7993
BTCUSD 1717
EURUSD 424
CL-OIL 267
USDJPY 234
GBPCHF 97
USDCAD 80
NAS100 25
EURGBP 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4.3K
BTCUSD 4.8K
EURUSD -846
CL-OIL 1.1K
USDJPY -130
GBPCHF -516
USDCAD 43
NAS100 -142
EURGBP 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -141K
BTCUSD 169K
EURUSD -3.4K
CL-OIL 28K
USDJPY -3.9K
GBPCHF -17K
USDCAD 2.4K
NAS100 -69K
EURGBP 312
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 895.40 USD
En kötü işlem: -2 243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +84.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.33 × 6
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
DooFintech-Live 5
12.96 × 360
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.02 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 11:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 04:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 23:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 22:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 18:19
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JABOIL
Ayda 300 USD
0%
0
0
USD
9.5K
USD
29
95%
10 845
66%
73%
1.00
0.00
USD
61%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.