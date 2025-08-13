SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Eagle Skelper
Youngil Jin

Eagle Skelper

Youngil Jin
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Axi-US15-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
932
Kârla kapanan işlemler:
484 (51.93%)
Zararla kapanan işlemler:
448 (48.07%)
En iyi işlem:
524.40 USD
En kötü işlem:
-532.50 USD
Brüt kâr:
18 685.68 USD (275 401 pips)
Brüt zarar:
-18 521.15 USD (266 813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (621.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 017.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
20.11%
Maks. mevduat yükü:
57.46%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
534 (57.30%)
Satış işlemleri:
398 (42.70%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
38.61 USD
Ortalama zarar:
-41.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-494.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 022.46 USD (3)
Aylık büyüme:
10.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
542.05 USD
Maksimum:
2 743.64 USD (84.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.72% (2 743.64 USD)
Varlığa göre:
43.75% (346.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 932
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 165
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +524.40 USD
En kötü işlem: -533 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +621.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -494.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.27 18:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 19:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 11:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Eagle Skelper
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
1.2K
USD
11
98%
932
51%
20%
1.00
0.18
USD
85%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.