JDH CAPITAL AUS PTY LTD

SRP Aggressive

JDH CAPITAL AUS PTY LTD
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
OxSecurities-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
104 (77.61%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (22.39%)
En iyi işlem:
252.16 USD
En kötü işlem:
-55.12 USD
Brüt kâr:
581.70 USD (18 957 pips)
Brüt zarar:
-311.28 USD (17 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
253.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.46%
Maks. mevduat yükü:
72.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
57 (42.54%)
Satış işlemleri:
77 (57.46%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
5.59 USD
Ortalama zarar:
-10.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-181.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.43 USD (5)
Aylık büyüme:
21.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
181.48 USD (13.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.06% (182.98 USD)
Varlığa göre:
43.15% (452.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.PRO 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.PRO 270
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.PRO 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +252.16 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SRP - Aggressive Signal

The Aggressive Tier is engineered for traders ready to accept higher risk in exchange for bigger gains. Trading XAUUSD on the 5-minute chart, this strategy identifies reversal zones, and executes frequent trades, placing positions at least once a day.
While it shares the same core DNA as the Conservative signal, this version employs a wider equity stop (60%) and more dynamic entries, pushing for stronger ROI potential.

Pair: XAUUSD
Timeframe: M5
Strategy: Reversal-based entries
Equity SL: 60%
Lot Sizing: Proportional to balance
Min Deposit: $1,000 USD
Best for experienced traders comfortable with drawdowns and hungry for results.
İnceleme yok
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 11:40
Share of trading days is too low
2025.08.19 11:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 04:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.