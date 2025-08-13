- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
104 (77.61%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (22.39%)
En iyi işlem:
252.16 USD
En kötü işlem:
-55.12 USD
Brüt kâr:
581.70 USD (18 957 pips)
Brüt zarar:
-311.28 USD (17 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
253.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.46%
Maks. mevduat yükü:
72.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
57 (42.54%)
Satış işlemleri:
77 (57.46%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
5.59 USD
Ortalama zarar:
-10.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-181.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.43 USD (5)
Aylık büyüme:
21.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
181.48 USD (13.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.06% (182.98 USD)
Varlığa göre:
43.15% (452.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.PRO
|270
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.PRO
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +252.16 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
SRP - Aggressive Signal
The Aggressive Tier is engineered for traders ready to accept higher risk in exchange for bigger gains. Trading XAUUSD on the 5-minute chart, this strategy identifies reversal zones, and executes frequent trades, placing positions at least once a day.
While it shares the same core DNA as the Conservative signal, this version employs a wider equity stop (60%) and more dynamic entries, pushing for stronger ROI potential.
Pair: XAUUSD
Timeframe: M5
Strategy: Reversal-based entries
Equity SL: 60%
Lot Sizing: Proportional to balance
Min Deposit: $1,000 USD
Best for experienced traders comfortable with drawdowns and hungry for results.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
6
100%
134
77%
14%
1.86
2.02
USD
USD
43%
1:500