İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
93 (56.70%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (43.29%)
En iyi işlem:
9.24 USD
En kötü işlem:
-12.09 USD
Brüt kâr:
60.71 USD (6 370 pips)
Brüt zarar:
-130.29 USD (46 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (12.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.58 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
95.39%
Maks. mevduat yükü:
106.41%
En son işlem:
29 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
71 (43.29%)
Satış işlemleri:
93 (56.71%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-1.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-6.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.10 USD (10)
Aylık büyüme:
-18.34%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.58 USD
Maksimum:
69.79 USD (69.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.29% (69.61 USD)
Varlığa göre:
20.20% (39.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|XRPUSD
|43
|EURUSD
|10
|PEPUSD
|9
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-23
|XRPUSD
|-40
|EURUSD
|0
|PEPUSD
|-5
|AUDJPY
|-2
|USDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|XRPUSD
|-37K
|EURUSD
|-35
|PEPUSD
|-487
|AUDJPY
|-152
|USDCAD
|27
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.24 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|1.60 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
