Joachim Bye Kristiansen

JBK

Joachim Bye Kristiansen
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
93 (56.70%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (43.29%)
En iyi işlem:
9.24 USD
En kötü işlem:
-12.09 USD
Brüt kâr:
60.71 USD (6 370 pips)
Brüt zarar:
-130.29 USD (46 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (12.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.58 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
95.39%
Maks. mevduat yükü:
106.41%
En son işlem:
29 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
71 (43.29%)
Satış işlemleri:
93 (56.71%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-1.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-6.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.10 USD (10)
Aylık büyüme:
-18.34%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.58 USD
Maksimum:
69.79 USD (69.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.29% (69.61 USD)
Varlığa göre:
20.20% (39.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 97
XRPUSD 43
EURUSD 10
PEPUSD 9
AUDJPY 3
USDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -23
XRPUSD -40
EURUSD 0
PEPUSD -5
AUDJPY -2
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.3K
XRPUSD -37K
EURUSD -35
PEPUSD -487
AUDJPY -152
USDCAD 27
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.24 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.60 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
İnceleme yok
2025.09.05 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 20:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
