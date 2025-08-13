SinyallerBölümler
Dewa Gede Adi Dharma Sucipta

Dewa Ode

Dewa Gede Adi Dharma Sucipta
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 321%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
82 (52.56%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (47.44%)
En iyi işlem:
61.96 USD
En kötü işlem:
-27.41 USD
Brüt kâr:
681.03 USD (617 783 pips)
Brüt zarar:
-464.35 USD (299 441 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (76.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.16 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
26.74%
Maks. mevduat yükü:
212.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.52
Alış işlemleri:
98 (62.82%)
Satış işlemleri:
58 (37.18%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
8.31 USD
Ortalama zarar:
-6.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-43.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.07 USD (7)
Aylık büyüme:
-35.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.78 USD
Maksimum:
61.52 USD (30.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.81% (41.45 USD)
Varlığa göre:
51.92% (8.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 30
NAS100 15
EURUSD 14
US500 5
US30 4
BTCUSD 4
GBPJPY 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 79
USDJPY 37
NAS100 7
EURUSD 40
US500 20
US30 35
BTCUSD 25
GBPJPY -6
USDCAD -2
GBPUSD -7
AUDUSD 1
EURJPY -7
NZDUSD -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.9K
USDJPY 3.8K
NAS100 19K
EURUSD 1.2K
US500 3.1K
US30 35K
BTCUSD 253K
GBPJPY -616
USDCAD -170
GBPUSD -68
AUDUSD 5
EURJPY -106
NZDUSD -141
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.96 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +76.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Price Action
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 20:40
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.