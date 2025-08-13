- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
78 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.51 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
22.07 USD (27 519 pips)
Brüt zarar:
-5.48 USD
Maksimum ardışık kazanç:
78 (22.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.07 USD (78)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
127.62
Alış işlemleri:
54 (69.23%)
Satış işlemleri:
24 (30.77%)
Kâr faktörü:
4.03
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
0.28 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
0.13 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (0.13 USD)
Varlığa göre:
0.39% (2.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.51 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +22.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
8
100%
78
100%
0%
4.02
0.28
USD
USD
0%
1:500