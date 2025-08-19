- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
106 (74.64%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (25.35%)
En iyi işlem:
74.80 USD
En kötü işlem:
-18.45 USD
Brüt kâr:
879.97 USD (534 749 pips)
Brüt zarar:
-230.27 USD (218 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (79.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
182.46 USD (14)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
10.26%
Maks. mevduat yükü:
13.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
11.41
Alış işlemleri:
73 (51.41%)
Satış işlemleri:
69 (48.59%)
Kâr faktörü:
3.82
Beklenen getiri:
4.58 USD
Ortalama kâr:
8.30 USD
Ortalama zarar:
-6.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.94 USD (6)
Aylık büyüme:
28.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.94 USD (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (53.05 USD)
Varlığa göre:
10.12% (181.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|650
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|316K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.80 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +79.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
42%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
7
0%
142
74%
10%
3.82
4.58
USD
USD
10%
1:500