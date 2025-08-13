- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 375
Kârla kapanan işlemler:
1 730 (72.84%)
Zararla kapanan işlemler:
645 (27.16%)
En iyi işlem:
499.62 AUD
En kötü işlem:
-996.81 AUD
Brüt kâr:
15 627.22 AUD (174 912 pips)
Brüt zarar:
-18 552.40 AUD (380 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (199.25 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 161.57 AUD (27)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.55%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
1 309 (55.12%)
Satış işlemleri:
1 066 (44.88%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.23 AUD
Ortalama kâr:
9.03 AUD
Ortalama zarar:
-28.76 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-3 679.18 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 449.19 AUD (30)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
24.47%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 916.54 AUD
Maksimum:
6 301.97 AUD (36.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.64% (6 301.97 AUD)
Varlığa göre:
47.25% (8 199.51 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|571
|EURAUD
|475
|AUDNZD
|412
|AUDSGD
|303
|USDCHF
|250
|EURUSD
|174
|NZDUSD
|66
|AUDCHF
|58
|CADCHF
|46
|US30
|12
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|71
|EURAUD
|249
|AUDNZD
|45
|AUDSGD
|504
|USDCHF
|-2.6K
|EURUSD
|662
|NZDUSD
|-834
|AUDCHF
|133
|CADCHF
|-439
|US30
|104
|BTCUSD
|-56
|XAUUSD
|-89
|GBPUSD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|6K
|EURAUD
|38K
|AUDNZD
|2.3K
|AUDSGD
|6K
|USDCHF
|-16K
|EURUSD
|7.5K
|NZDUSD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.5K
|CADCHF
|-6.9K
|US30
|416
|BTCUSD
|-240K
|XAUUSD
|-953
|GBPUSD
|89
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +499.62 AUD
En kötü işlem: -997 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +199.25 AUD
Maksimum ardışık zarar: -3 679.18 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
TMS-Demo
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.24 × 402
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 597
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 49
|
ViproMarkets-Live
|0.61 × 31
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
XM.COM-Real 20
|0.70 × 46
|
Pepperstone-Edge04
|0.72 × 4872
|
ICMarkets-Live16
|0.75 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.77 × 57
