Boyu Ding

P632

Boyu Ding
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 375
Kârla kapanan işlemler:
1 730 (72.84%)
Zararla kapanan işlemler:
645 (27.16%)
En iyi işlem:
499.62 AUD
En kötü işlem:
-996.81 AUD
Brüt kâr:
15 627.22 AUD (174 912 pips)
Brüt zarar:
-18 552.40 AUD (380 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (199.25 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 161.57 AUD (27)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.55%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
1 309 (55.12%)
Satış işlemleri:
1 066 (44.88%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.23 AUD
Ortalama kâr:
9.03 AUD
Ortalama zarar:
-28.76 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-3 679.18 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 449.19 AUD (30)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
24.47%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 916.54 AUD
Maksimum:
6 301.97 AUD (36.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.64% (6 301.97 AUD)
Varlığa göre:
47.25% (8 199.51 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 571
EURAUD 475
AUDNZD 412
AUDSGD 303
USDCHF 250
EURUSD 174
NZDUSD 66
AUDCHF 58
CADCHF 46
US30 12
BTCUSD 4
XAUUSD 2
GBPUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 71
EURAUD 249
AUDNZD 45
AUDSGD 504
USDCHF -2.6K
EURUSD 662
NZDUSD -834
AUDCHF 133
CADCHF -439
US30 104
BTCUSD -56
XAUUSD -89
GBPUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 6K
EURAUD 38K
AUDNZD 2.3K
AUDSGD 6K
USDCHF -16K
EURUSD 7.5K
NZDUSD -1.3K
AUDCHF -1.5K
CADCHF -6.9K
US30 416
BTCUSD -240K
XAUUSD -953
GBPUSD 89
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +499.62 AUD
En kötü işlem: -997 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +199.25 AUD
Maksimum ardışık zarar: -3 679.18 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
TMS-Demo
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
EuromarketFX-Live
0.24 × 402
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 597
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.53 × 49
ViproMarkets-Live
0.61 × 31
QTrade-5
0.67 × 3
XM.COM-Real 20
0.70 × 46
Pepperstone-Edge04
0.72 × 4872
ICMarkets-Live16
0.75 × 8
TurnkeyFX-Live
0.77 × 57
220 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 03:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
P632
Ayda 199 USD
-21%
0
0
USD
17K
AUD
13
83%
2 375
72%
100%
0.84
-1.23
AUD
47%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.