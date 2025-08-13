SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Exoblue77
Audrik Agusta

Exoblue77

Audrik Agusta
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
53 (35.57%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (64.43%)
En iyi işlem:
22.33 USD
En kötü işlem:
-16.20 USD
Brüt kâr:
414.61 USD (36 459 pips)
Brüt zarar:
-580.82 USD (46 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (61.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.70 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
86.58%
Maks. mevduat yükü:
49.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
83 (55.70%)
Satış işlemleri:
66 (44.30%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-1.12 USD
Ortalama kâr:
7.82 USD
Ortalama zarar:
-6.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-47.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.82 USD (10)
Aylık büyüme:
-33.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.04 USD
Maksimum:
286.23 USD (72.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.15% (286.23 USD)
Varlığa göre:
5.28% (5.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 44
GBPUSD 37
EURUSD 24
USDJPY 21
USDCHF 9
EURGBP 6
GBPJPY 4
EURJPY 3
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -71
GBPUSD -22
EURUSD -39
USDJPY 15
USDCHF -26
EURGBP 1
GBPJPY -16
EURJPY -3
NZDUSD -5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.4K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.7K
USDJPY 1.3K
USDCHF -924
EURGBP 92
GBPJPY -1.9K
EURJPY -131
NZDUSD -214
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.33 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +61.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 25
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
306 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.26 01:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.13 01:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Exoblue77
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
114
USD
9
0%
149
35%
87%
0.71
-1.12
USD
76%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.