İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
53 (35.57%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (64.43%)
En iyi işlem:
22.33 USD
En kötü işlem:
-16.20 USD
Brüt kâr:
414.61 USD (36 459 pips)
Brüt zarar:
-580.82 USD (46 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (61.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.70 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
86.58%
Maks. mevduat yükü:
49.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
83 (55.70%)
Satış işlemleri:
66 (44.30%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-1.12 USD
Ortalama kâr:
7.82 USD
Ortalama zarar:
-6.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-47.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.82 USD (10)
Aylık büyüme:
-33.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.04 USD
Maksimum:
286.23 USD (72.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.15% (286.23 USD)
Varlığa göre:
5.28% (5.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|24
|USDJPY
|21
|USDCHF
|9
|EURGBP
|6
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-71
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|-39
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-26
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|-16
|EURJPY
|-3
|NZDUSD
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.4K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.7K
|USDJPY
|1.3K
|USDCHF
|-924
|EURGBP
|92
|GBPJPY
|-1.9K
|EURJPY
|-131
|NZDUSD
|-214
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.33 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +61.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 25
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
9
0%
149
35%
87%
0.71
-1.12
USD
USD
76%
1:200