Christian Alexander Fiedler

Christians Signal

Christian Alexander Fiedler
0 inceleme
6 hafta
4 / 466K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
GoatFunded-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
7 (30.43%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (69.57%)
En iyi işlem:
593.40 USD
En kötü işlem:
-597.60 USD
Brüt kâr:
2 969.12 USD (13 612 pips)
Brüt zarar:
-3 806.81 USD (13 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (648.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
648.49 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
0.12%
Maks. mevduat yükü:
99.29%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
12 (52.17%)
Satış işlemleri:
11 (47.83%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-36.42 USD
Ortalama kâr:
424.16 USD
Ortalama zarar:
-237.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-965.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 001.80 USD (2)
Aylık büyüme:
0.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
965.59 USD
Maksimum:
1 085.62 USD (2.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.16% (1 085.62 USD)
Varlığa göre:
0.79% (398.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100.x 14
SPX500.x 5
XAUUSD.x 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100.x 167
SPX500.x -433
XAUUSD.x -572
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100.x 798
SPX500.x -151
XAUUSD.x -551
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +593.40 USD
En kötü işlem: -598 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +648.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -965.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoatFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Für Familie und Freunde 
İnceleme yok
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 17:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 16:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 16:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 16:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 15:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 20:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
