- Büyüme
- Portföy değeri
- Varlık
- Portföy
- Düşüş
İşlemler:
9 203
Kârla kapanan işlemler:
5 008 (54.41%)
Zararla kapanan işlemler:
4 195 (45.58%)
En iyi işlem:
11 733.16 RUB
En kötü işlem:
-16 196.04 RUB
Brüt kâr:
1 202 321.29 RUB (570 359 pips)
Brüt zarar:
-1 097 290.50 RUB (520 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (5 625.04 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
13 418.55 RUB (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
4 568 (49.64%)
Satış işlemleri:
4 635 (50.36%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
11.41 RUB
Ortalama kâr:
240.08 RUB
Ortalama zarar:
-261.57 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-183.03 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-29 400.00 RUB (4)
Aylık büyüme:
2.72%
Yıllık tahmin:
31.50%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.59 RUB
Maksimum:
46 719.01 RUB (31.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.51% (46 719.01 RUB)
Varlığa göre:
1.94% (6 193.20 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CRH5
|778
|CRZ4
|774
|SiZ4
|610
|SiH5
|525
|SiU4
|491
|SVH5
|460
|SVZ4
|429
|CRU4
|391
|CRM4
|260
|NGH4
|244
|NGQ4
|239
|NGF4
|205
|SVU4
|192
|SVM4
|189
|CRM5
|186
|CRH4
|184
|NGN4
|164
|NGK4
|144
|CRU5
|139
|NGU4
|136
|NGV5
|128
|SVM5
|95
|SVU5
|92
|CRH6
|91
|NGU5
|89
|NGM4
|76
|SVH4
|75
|HSM4
|74
|SiM5
|71
|NAU4
|70
|NAZ4
|66
|SiU5
|65
|SiH6
|63
|NGV4
|61
|SVZ3
|60
|HSH4
|58
|GDH5
|58
|SiH4
|53
|BRG5
|53
|SVM6
|48
|SVZ5
|48
|SVH6
|46
|CRZ3
|44
|NGJ4
|44
|BRV5
|37
|BRH4
|34
|NGF5
|34
|SRU4
|33
|BRZ5
|33
|CRM6
|32
|NAH5
|31
|CRZ5
|31
|SRH4
|28
|SRM4
|27
|NGZ5
|27
|GZU4
|26
|VBH5
|26
|VBZ4
|25
|SRZ4
|24
|GDU5
|24
|BRG4
|23
|NGK5
|23
|GDZ4
|21
|NGN5
|19
|GZH4
|18
|NAM4
|18
|GLU4
|17
|GLH4
|17
|NGG4
|14
|GDM5
|14
|BRJ4
|12
|HSU4
|12
|BRM5
|12
|HSZ4
|11
|NGQ5
|11
|BRN4
|9
|BRF4
|9
|SFU4
|8
|NGH5
|8
|MXH5
|7
|BRN5
|7
|BRQ5
|7
|SRU5
|6
|NAH4
|5
|GDU4
|5
|GDH4
|5
|BRU5
|5
|BRJ6
|5
|SiZ5
|4
|NGX5
|4
|VBM4
|3
|VBH4
|3
|SRH5
|3
|SFZ4
|3
|SFH5
|3
|NGG5
|3
|SZU4
|2
|SZH4
|2
|BRK4
|1
|SFM4
|1
|RMU4
|1
|BRU4
|1
|NAM5
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CRH5
|-234
|CRZ4
|411
|SiZ4
|1K
|SiH5
|-594
|SiU4
|112
|SVH5
|350
|SVZ4
|391
|CRU4
|-115
|CRM4
|-41
|NGH4
|617
|NGQ4
|-45
|NGF4
|105
|SVU4
|6
|SVM4
|-164
|CRM5
|-42
|CRH4
|-14
|NGN4
|-22
|NGK4
|-161
|CRU5
|143
|NGU4
|128
|NGV5
|-179
|SVM5
|-131
|SVU5
|152
|CRH6
|-40
|NGU5
|131
|NGM4
|-250
|SVH4
|7
|HSM4
|22
|SiM5
|58
|NAU4
|-58
|NAZ4
|123
|SiU5
|-73
|SiH6
|112
|NGV4
|6
|SVZ3
|8
|HSH4
|-7
|GDH5
|-193
|SiH4
|3
|BRG5
|208
|SVM6
|202
|SVZ5
|-133
|SVH6
|-110
|CRZ3
|-2
|NGJ4
|582
|BRV5
|42
|BRH4
|-82
|NGF5
|-292
|SRU4
|93
|BRZ5
|-52
|CRM6
|9
|NAH5
|-47
|CRZ5
|1
|SRH4
|6
|SRM4
|-77
|NGZ5
|107
|GZU4
|54
|VBH5
|150
|VBZ4
|-148
|SRZ4
|16
|GDU5
|47
|BRG4
|101
|NGK5
|159
|GDZ4
|85
|NGN5
|-117
|GZH4
|-17
|NAM4
|19
|GLU4
|7
|GLH4
|-2
|NGG4
|-489
|GDM5
|-47
|BRJ4
|38
|HSU4
|25
|BRM5
|125
|HSZ4
|-12
|NGQ5
|62
|BRN4
|-7
|BRF4
|42
|SFU4
|-105
|NGH5
|13
|MXH5
|-458
|BRN5
|41
|BRQ5
|-2
|SRU5
|31
|NAH4
|2
|GDU4
|-244
|GDH4
|280
|BRU5
|-26
|BRJ6
|13
|SiZ5
|-5
|NGX5
|-26
|VBM4
|8
|VBH4
|-9
|SRH5
|15
|SFZ4
|-3
|SFH5
|12
|NGG5
|13
|SZU4
|4
|SZH4
|0
|BRK4
|-2
|SFM4
|102
|RMU4
|-12
|BRU4
|41
|NAM5
|-22
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CRH5
|-13K
|CRZ4
|24K
|SiZ4
|57K
|SiH5
|-33K
|SiU4
|9.6K
|SVH5
|2.1K
|SVZ4
|2.1K
|CRU4
|-3.6K
|CRM4
|-2.4K
|NGH4
|4.1K
|NGQ4
|-360
|NGF4
|644
|SVU4
|71
|SVM4
|-1.2K
|CRM5
|-2.9K
|CRH4
|-837
|NGN4
|-132
|NGK4
|-1.1K
|CRU5
|8.5K
|NGU4
|911
|NGV5
|-1.3K
|SVM5
|-857
|SVU5
|1.1K
|CRH6
|-2.4K
|NGU5
|944
|NGM4
|-1.6K
|SVH4
|52
|HSM4
|4.7K
|SiM5
|4.4K
|NAU4
|-4.4K
|NAZ4
|8.5K
|SiU5
|-5.4K
|SiH6
|6.8K
|NGV4
|34
|SVZ3
|168
|HSH4
|-1.9K
|GDH5
|-462
|SiH4
|1.3K
|BRG5
|144
|SVM6
|1.4K
|SVZ5
|-956
|SVH6
|-808
|CRZ3
|-226
|NGJ4
|2.7K
|BRV5
|449
|BRH4
|-556
|NGF5
|-107
|SRU4
|2.8K
|BRZ5
|-478
|CRM6
|543
|NAH5
|-3K
|CRZ5
|56
|SRH4
|380
|SRM4
|82
|NGZ5
|773
|GZU4
|3K
|VBH5
|4.7K
|VBZ4
|-3.1K
|SRZ4
|-1.1K
|GDU5
|96
|BRG4
|679
|NGK5
|333
|GDZ4
|371
|NGN5
|-110
|GZH4
|-1K
|NAM4
|1.3K
|GLU4
|4K
|GLH4
|-994
|NGG4
|-1.7K
|GDM5
|-291
|BRJ4
|258
|HSU4
|6.5K
|BRM5
|349
|HSZ4
|-6.3K
|NGQ5
|-195
|BRN4
|-44
|BRF4
|276
|SFU4
|-2.2K
|NGH5
|124
|MXH5
|-23K
|BRN5
|170
|BRQ5
|-64
|SRU5
|250
|NAH4
|113
|GDU4
|-1.6K
|GDH4
|1.8K
|BRU5
|-2
|BRJ6
|91
|SiZ5
|-226
|NGX5
|-90
|VBM4
|504
|VBH4
|-514
|SRH5
|882
|SFZ4
|-491
|SFH5
|417
|NGG5
|36
|SZU4
|252
|SZH4
|-16
|BRK4
|-4
|SFM4
|2.3K
|RMU4
|-110
|BRU4
|274
|NAM5
|-209
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 733.16 RUB
En kötü işlem: -16 196 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5 625.04 RUB
Maksimum ardışık zarar: -183.03 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
63%
0
0
USD
USD
323K
RUB
RUB
98
93%
9 203
54%
100%
1.09
11.41
RUB
RUB
17%
1:1