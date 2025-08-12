- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|EURJPY
|16
|USDCAD
|16
|BTCUSD
|14
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|WTI
|4
|XAGUSD
|3
|GBPAUD
|2
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|40
|EURJPY
|-6
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|0
|GBPUSD
|-3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|-3
|WTI
|7
|XAGUSD
|10
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|-3
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|-2
|AUDJPY
|0
|US500
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURJPY
|-890
|USDCAD
|181
|BTCUSD
|3.1K
|GBPUSD
|-327
|USDJPY
|474
|GBPJPY
|74
|EURUSD
|-301
|WTI
|660
|XAGUSD
|198
|GBPAUD
|159
|GBPCAD
|315
|EURAUD
|-424
|AUDUSD
|-9
|CHFJPY
|82
|USDCHF
|-173
|AUDJPY
|58
|US500
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ready to level up your trading game?
We provide sure 500+ pips every month – consistent, accurate, and proven!
✅ Verified Results
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Works for Forex, Gold, Crypto & More
✅ Suitable for Beginners & Professionals
📉 Tired of losses? It’s time to switch to real profits!
💬 Get instant guidance and live support anytime.
🔥 "Follow the right signals. Grow the right profits."
If you gain 500 pips in a month, here's how much profit you would make depending on your lot size (assuming a standard account where 1 pip = $10 per 1.00 lot):
-
0.01 lot = $0.10 per pip → 500 pips = $50
-
0.02 lot = $0.20 per pip → 500 pips = $100
-
0.03 lot = $0.30 per pip → 500 pips = $150
-
0.04 lot = $0.40 per pip → 500 pips = $200
-
0.05 lot = $0.50 per pip → 500 pips = $250
-
0.06 lot = $0.60 per pip → 500 pips = $300
-
0.07 lot = $0.70 per pip → 500 pips = $350
-
0.08 lot = $0.80 per pip → 500 pips = $400
-
0.09 lot = $0.90 per pip → 500 pips = $450
-
0.10 lot = $1.00 per pip → 500 pips = $500
-
0.20 lot = $2.00 per pip → 500 pips = $1,000
-
0.30 lot = $3.00 per pip → 500 pips = $1,500
-
0.40 lot = $4.00 per pip → 500 pips = $2,000
-
0.50 lot = $5.00 per pip → 500 pips = $2,500
-
0.60 lot = $6.00 per pip → 500 pips = $3,000
-
0.70 lot = $7.00 per pip → 500 pips = $3,500
-
0.80 lot = $8.00 per pip → 500 pips = $4,000
-
0.90 lot = $9.00 per pip → 500 pips = $4,500
-
1.00 lot = $10.00 per pip → 500 pips = $5,000
USD
USD
USD