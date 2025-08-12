SinyallerBölümler
Md Hasanuzzaman Khan

SurepipsM2

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
128 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (42.86%)
En iyi işlem:
17.55 USD
En kötü işlem:
-16.68 USD
Brüt kâr:
367.72 USD (302 512 pips)
Brüt zarar:
-319.06 USD (296 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (21.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
39.09%
Maks. mevduat yükü:
22.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
97 (43.30%)
Satış işlemleri:
127 (56.70%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
2.87 USD
Ortalama zarar:
-3.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-25.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.97 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
46.79 USD (17.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.41% (46.79 USD)
Varlığa göre:
5.36% (11.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 140
EURJPY 16
USDCAD 16
BTCUSD 14
GBPUSD 6
USDJPY 6
GBPJPY 4
EURUSD 4
WTI 4
XAGUSD 3
GBPAUD 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 40
EURJPY -6
USDCAD 1
BTCUSD 0
GBPUSD -3
USDJPY 3
GBPJPY 1
EURUSD -3
WTI 7
XAGUSD 10
GBPAUD 1
GBPCAD 2
EURAUD -3
AUDUSD 0
CHFJPY 1
USDCHF -2
AUDJPY 0
US500 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.4K
EURJPY -890
USDCAD 181
BTCUSD 3.1K
GBPUSD -327
USDJPY 474
GBPJPY 74
EURUSD -301
WTI 660
XAGUSD 198
GBPAUD 159
GBPCAD 315
EURAUD -424
AUDUSD -9
CHFJPY 82
USDCHF -173
AUDJPY 58
US500 -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.55 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.24 × 33
TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
Exness-MT5Real
3.44 × 501
Exness-MT5Real3
4.15 × 34
ICMarketsSC-MT5
4.73 × 95
FBSTradestone-Real
7.33 × 51
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
Ready to level up your trading game?
We provide sure 500+ pips every month – consistent, accurate, and proven!

✅ Verified Results
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Works for Forex, Gold, Crypto & More
✅ Suitable for Beginners & Professionals

📉 Tired of losses? It’s time to switch to real profits!
💬 Get instant guidance and live support anytime.

🔥 "Follow the right signals. Grow the right profits."

If you gain 500 pips in a month, here's how much profit you would make depending on your lot size (assuming a standard account where 1 pip = $10 per 1.00 lot):

  • 0.01 lot = $0.10 per pip → 500 pips = $50

  • 0.02 lot = $0.20 per pip → 500 pips = $100

  • 0.03 lot = $0.30 per pip → 500 pips = $150

  • 0.04 lot = $0.40 per pip → 500 pips = $200

  • 0.05 lot = $0.50 per pip → 500 pips = $250

  • 0.06 lot = $0.60 per pip → 500 pips = $300

  • 0.07 lot = $0.70 per pip → 500 pips = $350

  • 0.08 lot = $0.80 per pip → 500 pips = $400

  • 0.09 lot = $0.90 per pip → 500 pips = $450

  • 0.10 lot = $1.00 per pip → 500 pips = $500

  • 0.20 lot = $2.00 per pip → 500 pips = $1,000

  • 0.30 lot = $3.00 per pip → 500 pips = $1,500

  • 0.40 lot = $4.00 per pip → 500 pips = $2,000

  • 0.50 lot = $5.00 per pip → 500 pips = $2,500

  • 0.60 lot = $6.00 per pip → 500 pips = $3,000

  • 0.70 lot = $7.00 per pip → 500 pips = $3,500

  • 0.80 lot = $8.00 per pip → 500 pips = $4,000

  • 0.90 lot = $9.00 per pip → 500 pips = $4,500

  • 1.00 lot = $10.00 per pip → 500 pips = $5,000




İnceleme yok
2025.09.26 02:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 17:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
