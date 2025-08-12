SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NIMBUS
Dany Wardiyanto

NIMBUS

Dany Wardiyanto
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 134
Kârla kapanan işlemler:
1 523 (71.36%)
Zararla kapanan işlemler:
611 (28.63%)
En iyi işlem:
81.51 USD
En kötü işlem:
-90.00 USD
Brüt kâr:
6 159.44 USD (537 497 pips)
Brüt zarar:
-5 948.59 USD (591 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
278 (1 430.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 430.85 USD (278)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
48.60%
Maks. mevduat yükü:
93.00%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
850
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
715 (33.51%)
Satış işlemleri:
1 419 (66.49%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-9.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-507.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-541.32 USD (13)
Aylık büyüme:
-27.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 469.48 USD (22.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.93% (1 469.48 USD)
Varlığa göre:
19.20% (972.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -54K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.51 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 278
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 430.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -507.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TitanFX-02
5.12 × 33
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NIMBUS
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
3.6K
USD
11
100%
2 134
71%
49%
1.03
0.10
USD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.