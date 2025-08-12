- Büyüme
İşlemler:
2 134
Kârla kapanan işlemler:
1 523 (71.36%)
Zararla kapanan işlemler:
611 (28.63%)
En iyi işlem:
81.51 USD
En kötü işlem:
-90.00 USD
Brüt kâr:
6 159.44 USD (537 497 pips)
Brüt zarar:
-5 948.59 USD (591 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
278 (1 430.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 430.85 USD (278)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
48.60%
Maks. mevduat yükü:
93.00%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
850
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
715 (33.51%)
Satış işlemleri:
1 419 (66.49%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-9.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-507.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-541.32 USD (13)
Aylık büyüme:
-27.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 469.48 USD (22.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.93% (1 469.48 USD)
Varlığa göre:
19.20% (972.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-54K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.51 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 278
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 430.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -507.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.12 × 33
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
11
100%
2 134
71%
49%
1.03
0.10
USD
USD
29%
1:500