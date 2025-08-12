- Büyüme
İşlemler:
601
Kârla kapanan işlemler:
305 (50.74%)
Zararla kapanan işlemler:
296 (49.25%)
En iyi işlem:
28.97 USD
En kötü işlem:
-45.29 USD
Brüt kâr:
1 316.52 USD (128 980 pips)
Brüt zarar:
-2 033.46 USD (172 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (11.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.69 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
96.45%
Maks. mevduat yükü:
3.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
338 (56.24%)
Satış işlemleri:
263 (43.76%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-1.19 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-6.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-501.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.56 USD (54)
Aylık büyüme:
1.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
818.05 USD
Maksimum:
850.13 USD (16.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.60% (850.13 USD)
Varlığa göre:
15.19% (767.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|178
|USDCHF
|151
|AUDUSD
|143
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-45
|USDCHF
|-638
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|-37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-4.6K
|USDCHF
|-37K
|AUDUSD
|34
|XAUUSD
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.97 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 54
Maksimum ardışık kâr: +11.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -501.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-2
|3.11 × 207
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
-Locking on Currency
-Pending Order
-SL each entry
-Pending Order
-SL each entry
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
7
100%
601
50%
96%
0.64
-1.19
USD
USD
17%
1:500