Dany Wardiyanto

Genisys 02

Dany Wardiyanto
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
601
Kârla kapanan işlemler:
305 (50.74%)
Zararla kapanan işlemler:
296 (49.25%)
En iyi işlem:
28.97 USD
En kötü işlem:
-45.29 USD
Brüt kâr:
1 316.52 USD (128 980 pips)
Brüt zarar:
-2 033.46 USD (172 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (11.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.69 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
96.45%
Maks. mevduat yükü:
3.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
338 (56.24%)
Satış işlemleri:
263 (43.76%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-1.19 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-6.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-501.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.56 USD (54)
Aylık büyüme:
1.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
818.05 USD
Maksimum:
850.13 USD (16.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.60% (850.13 USD)
Varlığa göre:
15.19% (767.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 178
USDCHF 151
AUDUSD 143
XAUUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -45
USDCHF -638
AUDUSD 3
XAUUSD -37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.6K
USDCHF -37K
AUDUSD 34
XAUUSD -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.97 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 54
Maksimum ardışık kâr: +11.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -501.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-2
3.11 × 207
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
9 daha fazla...
-Locking on Currency
-Pending Order
-SL each entry
İnceleme yok
2025.08.29 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 06:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 22:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 15:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 14:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.12 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
