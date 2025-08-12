SinyallerBölümler
Hayden Chan

ANGELS 6K BTC

Hayden Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
TradeMaxGlobal-Live8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
551
Kârla kapanan işlemler:
386 (70.05%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (29.95%)
En iyi işlem:
126.09 AUD
En kötü işlem:
-139.64 AUD
Brüt kâr:
4 678.41 AUD (15 701 187 pips)
Brüt zarar:
-2 630.72 AUD (8 088 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (92.47 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
701.15 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
92.20%
Maks. mevduat yükü:
14.10%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
324 (58.80%)
Satış işlemleri:
227 (41.20%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
3.72 AUD
Ortalama kâr:
12.12 AUD
Ortalama zarar:
-15.94 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-856.56 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-856.56 AUD (9)
Aylık büyüme:
11.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
862.15 AUD (9.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.76% (862.15 AUD)
Varlığa göre:
53.36% (3 207.02 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 550
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 7.6M
XAUUSD 10
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.09 AUD
En kötü işlem: -140 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +92.47 AUD
Maksimum ardışık zarar: -856.56 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Contact Telegram @highlightgor
İnceleme yok
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 22:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 08:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 07:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
