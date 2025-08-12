- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
551
Kârla kapanan işlemler:
386 (70.05%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (29.95%)
En iyi işlem:
126.09 AUD
En kötü işlem:
-139.64 AUD
Brüt kâr:
4 678.41 AUD (15 701 187 pips)
Brüt zarar:
-2 630.72 AUD (8 088 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (92.47 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
701.15 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
92.20%
Maks. mevduat yükü:
14.10%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
324 (58.80%)
Satış işlemleri:
227 (41.20%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
3.72 AUD
Ortalama kâr:
12.12 AUD
Ortalama zarar:
-15.94 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-856.56 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-856.56 AUD (9)
Aylık büyüme:
11.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
862.15 AUD (9.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.76% (862.15 AUD)
Varlığa göre:
53.36% (3 207.02 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|550
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|7.6M
|XAUUSD
|10
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.09 AUD
En kötü işlem: -140 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +92.47 AUD
Maksimum ardışık zarar: -856.56 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Contact Telegram @highlightgor
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
40%
0
0
USD
USD
5.9K
AUD
AUD
7
0%
551
70%
92%
1.77
3.72
AUD
AUD
53%
1:200