İşlemler:
185
Kârla kapanan işlemler:
124 (67.02%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (32.97%)
En iyi işlem:
46.35 USD
En kötü işlem:
-110.40 USD
Brüt kâr:
1 149.99 USD (716 039 pips)
Brüt zarar:
-887.93 USD (445 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (188.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.39 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
29.00%
Maks. mevduat yükü:
9.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
132 (71.35%)
Satış işlemleri:
53 (28.65%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
9.27 USD
Ortalama zarar:
-14.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-177.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.29 USD (10)
Aylık büyüme:
22.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
340.28 USD (24.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.53% (340.28 USD)
Varlığa göre:
14.50% (160.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|261
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|271K
|EURUSD
|36
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
手工日内黄金短线
，最大回辙25%
