İşlemler:
275
Kârla kapanan işlemler:
260 (94.54%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (5.45%)
En iyi işlem:
102.50 USD
En kötü işlem:
-39.85 USD
Brüt kâr:
1 178.10 USD (79 700 pips)
Brüt zarar:
-234.04 USD (18 605 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (292.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
292.06 USD (70)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
42.98%
Maks. mevduat yükü:
4.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
21.62
Alış işlemleri:
275 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.03
Beklenen getiri:
3.43 USD
Ortalama kâr:
4.53 USD
Ortalama zarar:
-15.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.85 USD (1)
Aylık büyüme:
28.55%
Yıllık tahmin:
346.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
43.67 USD (4.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.85% (39.85 USD)
Varlığa göre:
17.32% (179.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|944
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.50 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +292.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Min Deposit :500$ (Recomend 1000 $)
Any Broker
