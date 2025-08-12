- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 478
Kârla kapanan işlemler:
1 009 (68.26%)
Zararla kapanan işlemler:
469 (31.73%)
En iyi işlem:
218.70 USD
En kötü işlem:
-115.24 USD
Brüt kâr:
3 585.50 USD (97 136 194 pips)
Brüt zarar:
-3 719.59 USD (273 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (58.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
439.47 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
54.52%
Maks. mevduat yükü:
36.06%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
807 (54.60%)
Satış işlemleri:
671 (45.40%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
3.55 USD
Ortalama zarar:
-7.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-300.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.35 USD (30)
Aylık büyüme:
-3.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
493.68 USD
Maksimum:
924.91 USD (64.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.04% (924.91 USD)
Varlığa göre:
24.53% (596.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|932
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|126K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +218.70 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +58.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -300.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-10%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
7
0%
1 478
68%
55%
0.96
-0.09
USD
USD
38%
1:500