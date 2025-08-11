- Büyüme
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
102 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (15.00%)
En iyi işlem:
23.40 USD
En kötü işlem:
-42.08 USD
Brüt kâr:
437.87 USD (8 564 pips)
Brüt zarar:
-201.14 USD (4 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (94.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.11 USD (21)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
5.59%
Maks. mevduat yükü:
30.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.88
Alış işlemleri:
54 (45.00%)
Satış işlemleri:
66 (55.00%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-11.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.08 USD (1)
Aylık büyüme:
27.06%
Yıllık tahmin:
328.36%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.95 USD (36.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.38% (60.95 USD)
Varlığa göre:
14.80% (26.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|48
|XAUUSD
|9
|SpotCrude
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|201
|GBPUSD
|23
|XAUUSD
|12
|SpotCrude
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|231
|XAUUSD
|1.2K
|SpotCrude
|409
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.40 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.33 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|2.06 × 9928
|
GlobalPrime-Live
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|2.33 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|2.85 × 357
|
ICMarketsSC-Live04
|4.50 × 2
|
GoDo-Live
|4.88 × 130
|
FXCM-USDReal04
|5.00 × 26
|
ICMarketsSC-Live25
|5.64 × 44
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|6.38 × 52
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|7.33 × 3
|
AMarkets-Real
|8.33 × 3
|
Ava-Real 4
|10.00 × 2
|
Exness-Real8
|12.78 × 104
Minimum deposit 100, Leverage 500 or more, recomended deposit 200 due to the same signal earn at least the monthly cost for the suscription
İnceleme yok
