SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Long Term EU Medium Risk
Jose Anastacio Aguirre Rojo

Long Term EU Medium Risk

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
1 / 238 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 367%
Pepperstone-Edge12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
102 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (15.00%)
En iyi işlem:
23.40 USD
En kötü işlem:
-42.08 USD
Brüt kâr:
437.87 USD (8 564 pips)
Brüt zarar:
-201.14 USD (4 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (94.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.11 USD (21)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
5.59%
Maks. mevduat yükü:
30.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.88
Alış işlemleri:
54 (45.00%)
Satış işlemleri:
66 (55.00%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-11.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.08 USD (1)
Aylık büyüme:
27.06%
Yıllık tahmin:
328.36%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.95 USD (36.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.38% (60.95 USD)
Varlığa göre:
14.80% (26.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 48
XAUUSD 9
SpotCrude 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 201
GBPUSD 23
XAUUSD 12
SpotCrude 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.4K
GBPUSD 231
XAUUSD 1.2K
SpotCrude 409
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.40 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.50 × 2
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.93 × 41
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 1
Pepperstone-Edge12
2.06 × 9928
GlobalPrime-Live
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
2.33 × 3
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
ICMarketsSC-Live04
4.50 × 2
GoDo-Live
4.88 × 130
FXCM-USDReal04
5.00 × 26
ICMarketsSC-Live25
5.64 × 44
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
6.38 × 52
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
7.33 × 3
AMarkets-Real
8.33 × 3
Ava-Real 4
10.00 × 2
Exness-Real8
12.78 × 104
1 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Minimum deposit 100, Leverage 500 or more, recomended deposit 200 due to the same signal earn at least the monthly cost for the suscription
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 07:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 22:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Long Term EU Medium Risk
Ayda 30 USD
367%
1
238
USD
237
USD
16
91%
120
85%
6%
2.17
1.97
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.