Mohamed Hussain Falih

RemoFx

Mohamed Hussain Falih
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
0%
MEXGlobalFinancial-Real-3
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
653
Kârla kapanan işlemler:
418 (64.01%)
Zararla kapanan işlemler:
235 (35.99%)
En iyi işlem:
271.89 USD
En kötü işlem:
-102.41 USD
Brüt kâr:
7 994.06 USD (179 695 pips)
Brüt zarar:
-3 883.88 USD (142 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (144.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
341.00 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
49.32%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
10.54
Alış işlemleri:
219 (33.54%)
Satış işlemleri:
434 (66.46%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
6.29 USD
Ortalama kâr:
19.12 USD
Ortalama zarar:
-16.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-389.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-389.81 USD (8)
Aylık büyüme:
34.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.14 USD
Maksimum:
389.81 USD (6.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
45.75% (2 836.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.. 653
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.. 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.. 37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXGlobalFinancial-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.01 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 10:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.30 23:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 15:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 15:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 01:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 22:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
