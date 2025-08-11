SinyallerBölümler
Sandi Purwo Krisnandri Widigdo

Paperclip

Sandi Purwo Krisnandri Widigdo
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -54%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 103
Kârla kapanan işlemler:
782 (70.89%)
Zararla kapanan işlemler:
321 (29.10%)
En iyi işlem:
396.24 USD
En kötü işlem:
-802.04 USD
Brüt kâr:
7 770.25 USD (118 978 pips)
Brüt zarar:
-13 178.40 USD (152 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (207.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 142.48 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
85.82%
Maks. mevduat yükü:
191.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
590 (53.49%)
Satış işlemleri:
513 (46.51%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-4.90 USD
Ortalama kâr:
9.94 USD
Ortalama zarar:
-41.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 523.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 087.93 USD (12)
Aylık büyüme:
-63.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 450.48 USD
Maksimum:
7 985.38 USD (63.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.50% (7 985.38 USD)
Varlığa göre:
80.32% (4 282.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 656
XAUUSD 444
AUDNZD 2
NZDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 158
XAUUSD -5.6K
AUDNZD 11
NZDCAD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -6.8K
XAUUSD -30K
AUDNZD 2K
NZDCAD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +396.24 USD
En kötü işlem: -802 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +207.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 523.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real25
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 10
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 00:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 00:35
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.