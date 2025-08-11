- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 103
Kârla kapanan işlemler:
782 (70.89%)
Zararla kapanan işlemler:
321 (29.10%)
En iyi işlem:
396.24 USD
En kötü işlem:
-802.04 USD
Brüt kâr:
7 770.25 USD (118 978 pips)
Brüt zarar:
-13 178.40 USD (152 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (207.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 142.48 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
85.82%
Maks. mevduat yükü:
191.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
590 (53.49%)
Satış işlemleri:
513 (46.51%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-4.90 USD
Ortalama kâr:
9.94 USD
Ortalama zarar:
-41.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 523.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 087.93 USD (12)
Aylık büyüme:
-63.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 450.48 USD
Maksimum:
7 985.38 USD (63.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.50% (7 985.38 USD)
Varlığa göre:
80.32% (4 282.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|XAUUSD
|444
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|158
|XAUUSD
|-5.6K
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-6.8K
|XAUUSD
|-30K
|AUDNZD
|2K
|NZDCAD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +396.24 USD
En kötü işlem: -802 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +207.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 523.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 10
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
İnceleme yok
