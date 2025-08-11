- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
21 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.00%)
En iyi işlem:
30.64 USD
En kötü işlem:
-38.30 USD
Brüt kâr:
198.31 USD (10 086 pips)
Brüt zarar:
-84.08 USD (4 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (134.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.27 USD (14)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
12.06%
Maks. mevduat yükü:
6.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
15 (60.00%)
Satış işlemleri:
10 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
4.57 USD
Ortalama kâr:
9.44 USD
Ortalama zarar:
-21.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-54.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.18 USD (2)
Aylık büyüme:
28.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.06 USD
Maksimum:
54.18 USD (12.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.57% (54.18 USD)
Varlığa göre:
11.87% (47.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.64 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +134.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
7
100%
25
84%
12%
2.35
4.57
USD
USD
13%
1:500