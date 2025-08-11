- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
172 (66.40%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (33.59%)
En iyi işlem:
156.54 USD
En kötü işlem:
-297.61 USD
Brüt kâr:
1 358.93 USD (28 361 pips)
Brüt zarar:
-621.05 USD (24 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (26.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
583.43 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
3.29%
Maks. mevduat yükü:
17.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
101 (39.00%)
Satış işlemleri:
158 (61.00%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-74.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-297.61 USD (1)
Aylık büyüme:
3.66%
Yıllık tahmin:
44.39%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
297.61 USD (33.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.66% (297.61 USD)
Varlığa göre:
7.63% (105.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|archived
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|315
|archived
|423
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.8K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +156.54 USD
En kötü işlem: -298 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
92%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
53
96%
259
66%
3%
2.18
2.85
USD
USD
55%
1:500