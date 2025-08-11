SinyallerBölümler
Andi Chandra Wijaya

AMJ m300

Andi Chandra Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 92%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
172 (66.40%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (33.59%)
En iyi işlem:
156.54 USD
En kötü işlem:
-297.61 USD
Brüt kâr:
1 358.93 USD (28 361 pips)
Brüt zarar:
-621.05 USD (24 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (26.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
583.43 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
3.29%
Maks. mevduat yükü:
17.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
101 (39.00%)
Satış işlemleri:
158 (61.00%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-74.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-297.61 USD (1)
Aylık büyüme:
3.66%
Yıllık tahmin:
44.39%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
297.61 USD (33.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.66% (297.61 USD)
Varlığa göre:
7.63% (105.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 250
archived 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 315
archived 423
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.8K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.54 USD
En kötü işlem: -298 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.05 05:57
Share of trading days is too low
2025.10.22 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 12:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 09:36
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 5.56% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.85% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
