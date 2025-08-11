SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trend EA
Yu Xiao

Trend EA

Yu Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
71 (44.65%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (55.35%)
En iyi işlem:
42.07 USD
En kötü işlem:
-23.17 USD
Brüt kâr:
707.43 USD (1 911 375 pips)
Brüt zarar:
-562.04 USD (1 779 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (60.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
91.54%
Maks. mevduat yükü:
8.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
79 (49.69%)
Satış işlemleri:
80 (50.31%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
9.96 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-60.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.72 USD (9)
Aylık büyüme:
15.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.43 USD
Maksimum:
104.39 USD (17.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.38% (104.39 USD)
Varlığa göre:
6.19% (33.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 37
BTCUSD 36
XAUUSD 29
XTIUSD 29
EURUSD 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -12
BTCUSD 23
XAUUSD 50
XTIUSD 67
EURUSD 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.5K
BTCUSD 130K
XAUUSD 3K
XTIUSD 537
EURUSD 1.7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.07 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +60.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live11
0.94 × 48
TradeMaxGlobal-Live12
1.08 × 92
İnceleme yok
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 08:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 08:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.