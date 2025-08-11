- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
123 (69.88%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.11%)
En iyi işlem:
416.45 USD
En kötü işlem:
-264.85 USD
Brüt kâr:
4 720.90 USD (63 467 pips)
Brüt zarar:
-2 383.06 USD (39 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (194.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.43 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
99.52%
Maks. mevduat yükü:
21.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
87 (49.43%)
Satış işlemleri:
89 (50.57%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
13.28 USD
Ortalama kâr:
38.38 USD
Ortalama zarar:
-44.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 835.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 835.02 USD (15)
Aylık büyüme:
19.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 835.02 USD (23.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.13% (1 835.02 USD)
Varlığa göre:
32.81% (1 708.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|18
|GBPAUD
|14
|EURCAD
|11
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|10
|GBPNZD
|10
|EURAUD
|9
|USDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|8
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|CADCHF
|4
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|-1.6K
|NZDJPY
|418
|GBPAUD
|115
|EURCAD
|122
|AUDJPY
|672
|EURUSD
|526
|GBPNZD
|314
|EURAUD
|55
|USDJPY
|298
|NZDCAD
|288
|EURJPY
|333
|USDCAD
|226
|GBPJPY
|146
|CHFJPY
|64
|EURNZD
|32
|CADJPY
|85
|CADCHF
|115
|EURCHF
|51
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|16
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|-13K
|NZDJPY
|-6.6K
|GBPAUD
|5.8K
|EURCAD
|3.4K
|AUDJPY
|-901
|EURUSD
|5K
|GBPNZD
|2.3K
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|3K
|NZDCAD
|45
|EURJPY
|49
|USDCAD
|3.5K
|GBPJPY
|4.7K
|CHFJPY
|3.1K
|EURNZD
|2.5K
|CADJPY
|1.6K
|CADCHF
|2K
|EURCHF
|957
|AUDUSD
|688
|AUDNZD
|1.4K
|GBPUSD
|22
|GBPCHF
|390
|NZDCHF
|384
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +416.45 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +194.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 835.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 97
|
VantageInternational-Live 11
|1.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|1.86 × 14
|
VantageInternational-Demo
|2.88 × 17
|
RadexMarkets-Real 6
|5.56 × 18
|
RoboForex-ProCent-2
|9.01 × 75
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
7
100%
176
69%
100%
1.98
13.28
USD
USD
33%
1:500