Wai Him Leung

VM 28CCY 7958

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
123 (69.88%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.11%)
En iyi işlem:
416.45 USD
En kötü işlem:
-264.85 USD
Brüt kâr:
4 720.90 USD (63 467 pips)
Brüt zarar:
-2 383.06 USD (39 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (194.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.43 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
99.52%
Maks. mevduat yükü:
21.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
87 (49.43%)
Satış işlemleri:
89 (50.57%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
13.28 USD
Ortalama kâr:
38.38 USD
Ortalama zarar:
-44.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 835.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 835.02 USD (15)
Aylık büyüme:
19.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 835.02 USD (23.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.13% (1 835.02 USD)
Varlığa göre:
32.81% (1 708.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 25
NZDJPY 18
GBPAUD 14
EURCAD 11
AUDJPY 11
EURUSD 10
GBPNZD 10
EURAUD 9
USDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 8
USDCAD 7
GBPJPY 6
CHFJPY 5
EURNZD 5
CADJPY 5
CADCHF 4
EURCHF 4
AUDUSD 2
AUDNZD 2
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD -1.6K
NZDJPY 418
GBPAUD 115
EURCAD 122
AUDJPY 672
EURUSD 526
GBPNZD 314
EURAUD 55
USDJPY 298
NZDCAD 288
EURJPY 333
USDCAD 226
GBPJPY 146
CHFJPY 64
EURNZD 32
CADJPY 85
CADCHF 115
EURCHF 51
AUDUSD 18
AUDNZD 16
GBPUSD 0
GBPCHF 9
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD -13K
NZDJPY -6.6K
GBPAUD 5.8K
EURCAD 3.4K
AUDJPY -901
EURUSD 5K
GBPNZD 2.3K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
NZDCAD 45
EURJPY 49
USDCAD 3.5K
GBPJPY 4.7K
CHFJPY 3.1K
EURNZD 2.5K
CADJPY 1.6K
CADCHF 2K
EURCHF 957
AUDUSD 688
AUDNZD 1.4K
GBPUSD 22
GBPCHF 390
NZDCHF 384
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +416.45 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +194.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 835.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 97
VantageInternational-Live 11
1.18 × 11
FusionMarkets-Demo
1.86 × 14
VantageInternational-Demo
2.88 × 17
RadexMarkets-Real 6
5.56 × 18
RoboForex-ProCent-2
9.01 × 75
FBS-Real-9
12.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 21:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 21:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 17:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 07:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VM 28CCY 7958
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
4.4K
USD
7
100%
176
69%
100%
1.98
13.28
USD
33%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.