Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17 0.00 × 4 VantageInternational-Live 14 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.20 × 10 ICMarketsSC-Live06 0.55 × 115 E8Funding-Demo 1.00 × 5 VantageInternational-Live 11 1.71 × 7 VantageInternational-Demo 2.38 × 16 RadexMarkets-Real 6 6.00 × 9 FBS-Real-9 9.50 × 4 RoboForex-ProCent-2 10.45 × 114