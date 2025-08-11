- Büyüme
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
54 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (20.59%)
En iyi işlem:
599.60 USD
En kötü işlem:
-131.42 USD
Brüt kâr:
3 677.24 USD (27 831 pips)
Brüt zarar:
-784.38 USD (9 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 162.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 162.99 USD (16)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
99.13%
Maks. mevduat yükü:
40.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
36 (52.94%)
Satış işlemleri:
32 (47.06%)
Kâr faktörü:
4.69
Beklenen getiri:
42.54 USD
Ortalama kâr:
68.10 USD
Ortalama zarar:
-56.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-687.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-687.03 USD (7)
Aylık büyüme:
33.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
687.03 USD (8.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (687.03 USD)
Varlığa göre:
44.07% (2 230.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|15
|GBPJPY
|13
|AUDCAD
|10
|EURGBP
|6
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|4
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|421
|GBPJPY
|1.1K
|AUDCAD
|299
|EURGBP
|411
|USDCHF
|287
|CADCHF
|210
|EURCAD
|56
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|15
|NZDCAD
|16
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-2.6K
|GBPJPY
|7.3K
|AUDCAD
|2.5K
|EURGBP
|1K
|USDCHF
|2K
|CADCHF
|1.9K
|EURCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.3K
|EURNZD
|1K
|NZDCAD
|854
|NZDJPY
|176
|AUDNZD
|483
|GBPUSD
|690
|NZDUSD
|378
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +599.60 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 162.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -687.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real17
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 10
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
VantageInternational-Live 11
|1.71 × 7
VantageInternational-Demo
|2.38 × 16
RadexMarkets-Real 6
|6.00 × 9
FBS-Real-9
|9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
|10.45 × 114
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
64%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
7
100%
68
79%
99%
4.68
42.54
USD
USD
44%
1:500