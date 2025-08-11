- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
44 (75.86%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (24.14%)
En iyi işlem:
591.48 USD
En kötü işlem:
-133.93 USD
Brüt kâr:
3 310.58 USD (25 751 pips)
Brüt zarar:
-782.26 USD (9 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 184.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 184.88 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
98.79%
Maks. mevduat yükü:
64.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
35 (60.34%)
Satış işlemleri:
23 (39.66%)
Kâr faktörü:
4.23
Beklenen getiri:
43.59 USD
Ortalama kâr:
75.24 USD
Ortalama zarar:
-55.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-683.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-683.30 USD (7)
Aylık büyüme:
24.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
683.30 USD (9.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.69% (683.30 USD)
Varlığa göre:
57.66% (3 083.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|15
|GBPJPY
|13
|AUDCAD
|11
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|442
|GBPJPY
|1.1K
|AUDCAD
|322
|USDCHF
|285
|CADCHF
|255
|EURCAD
|41
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|15
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-2K
|GBPJPY
|7.4K
|AUDCAD
|2.4K
|USDCHF
|2K
|CADCHF
|2.3K
|EURCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.3K
|EURNZD
|1K
|AUDJPY
|123
|AUDNZD
|480
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +591.48 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 184.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -683.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
VantageInternational-Live 11
|1.33 × 6
|
E8Funding-Demo
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|2.88 × 8
|
RadexMarkets-Real 6
|5.29 × 7
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.73 × 79
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
7
100%
58
75%
99%
4.23
43.59
USD
USD
58%
1:500