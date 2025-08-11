SinyallerBölümler
Wai Him Leung

VM 28CCY 9258

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 95%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
133 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (24.00%)
En iyi işlem:
650.64 USD
En kötü işlem:
-57.21 USD
Brüt kâr:
5 074.78 USD (75 081 pips)
Brüt zarar:
-690.34 USD (21 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (222.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
880.65 USD (5)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
99.83%
Maks. mevduat yükü:
25.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
19.92
Alış işlemleri:
86 (49.14%)
Satış işlemleri:
89 (50.86%)
Kâr faktörü:
7.35
Beklenen getiri:
25.05 USD
Ortalama kâr:
38.16 USD
Ortalama zarar:
-16.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-220.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.06 USD (7)
Aylık büyüme:
47.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
220.06 USD (3.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.30% (220.06 USD)
Varlığa göre:
40.94% (2 117.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 18
NZDJPY 17
EURCAD 15
GBPCAD 13
AUDJPY 12
EURUSD 12
NZDCAD 11
EURNZD 9
EURAUD 8
GBPNZD 8
GBPJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 6
USDJPY 6
CHFJPY 5
GBPUSD 4
CADCHF 4
EURCHF 4
AUDUSD 2
AUDNZD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
AUDCAD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 277
NZDJPY 293
EURCAD 212
GBPCAD 250
AUDJPY 1K
EURUSD 508
NZDCAD 591
EURNZD 82
EURAUD 50
GBPNZD 381
GBPJPY 83
EURJPY 11
USDCAD 89
USDJPY 179
CHFJPY 91
GBPUSD 27
CADCHF 115
EURCHF 71
AUDUSD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 11
AUDCHF 9
AUDCAD 6
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 5.4K
NZDJPY -7.4K
EURCAD 5.7K
GBPCAD 8.1K
AUDJPY -1.7K
EURUSD 5.3K
NZDCAD 4.6K
EURNZD 5.5K
EURAUD 3.5K
GBPNZD 8.1K
GBPJPY 2.9K
EURJPY -2.4K
USDCAD 1.7K
USDJPY 1.8K
CHFJPY 4.2K
GBPUSD 1.4K
CADCHF 2.1K
EURCHF 1.3K
AUDUSD 681
AUDNZD 1.4K
NZDUSD 558
AUDCHF 385
AUDCAD 380
NZDCHF 367
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +650.64 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +222.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.03 × 4170
VantageInternational-Live 3
1.25 × 574
GlobalPrime-Demo
1.43 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.68 × 47
Ava-Real 3
2.04 × 299
MEXAtlantic-Real-2
2.24 × 448
FxPro.com-Real05
5.04 × 25
InstaForex-Europe.com
16.00 × 116
İnceleme yok
2025.09.21 22:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 21:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 16:37
Share of trading days is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 07:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.