İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
133 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (24.00%)
En iyi işlem:
650.64 USD
En kötü işlem:
-57.21 USD
Brüt kâr:
5 074.78 USD (75 081 pips)
Brüt zarar:
-690.34 USD (21 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (222.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
880.65 USD (5)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
99.83%
Maks. mevduat yükü:
25.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
19.92
Alış işlemleri:
86 (49.14%)
Satış işlemleri:
89 (50.86%)
Kâr faktörü:
7.35
Beklenen getiri:
25.05 USD
Ortalama kâr:
38.16 USD
Ortalama zarar:
-16.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-220.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.06 USD (7)
Aylık büyüme:
47.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
220.06 USD (3.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.30% (220.06 USD)
Varlığa göre:
40.94% (2 117.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|18
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|15
|GBPCAD
|13
|AUDJPY
|12
|EURUSD
|12
|NZDCAD
|11
|EURNZD
|9
|EURAUD
|8
|GBPNZD
|8
|GBPJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|4
|CADCHF
|4
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|277
|NZDJPY
|293
|EURCAD
|212
|GBPCAD
|250
|AUDJPY
|1K
|EURUSD
|508
|NZDCAD
|591
|EURNZD
|82
|EURAUD
|50
|GBPNZD
|381
|GBPJPY
|83
|EURJPY
|11
|USDCAD
|89
|USDJPY
|179
|CHFJPY
|91
|GBPUSD
|27
|CADCHF
|115
|EURCHF
|71
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDUSD
|11
|AUDCHF
|9
|AUDCAD
|6
|NZDCHF
|9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|5.4K
|NZDJPY
|-7.4K
|EURCAD
|5.7K
|GBPCAD
|8.1K
|AUDJPY
|-1.7K
|EURUSD
|5.3K
|NZDCAD
|4.6K
|EURNZD
|5.5K
|EURAUD
|3.5K
|GBPNZD
|8.1K
|GBPJPY
|2.9K
|EURJPY
|-2.4K
|USDCAD
|1.7K
|USDJPY
|1.8K
|CHFJPY
|4.2K
|GBPUSD
|1.4K
|CADCHF
|2.1K
|EURCHF
|1.3K
|AUDUSD
|681
|AUDNZD
|1.4K
|NZDUSD
|558
|AUDCHF
|385
|AUDCAD
|380
|NZDCHF
|367
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +650.64 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +222.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.03 × 4170
|
VantageInternational-Live 3
|1.25 × 574
|
GlobalPrime-Demo
|1.43 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.68 × 47
|
Ava-Real 3
|2.04 × 299
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.24 × 448
|
FxPro.com-Real05
|5.04 × 25
|
InstaForex-Europe.com
|16.00 × 116
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
95%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
7
100%
175
76%
100%
7.35
25.05
USD
USD
41%
1:500