Jin Fang Wang

ATS strategy500

Jin Fang Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
298 (53.30%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (46.69%)
En iyi işlem:
35.32 USD
En kötü işlem:
-29.84 USD
Brüt kâr:
1 422.03 USD (272 151 pips)
Brüt zarar:
-1 438.98 USD (273 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (93.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.65 USD (25)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
67.61%
Maks. mevduat yükü:
16.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
390 (69.77%)
Satış işlemleri:
169 (30.23%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-44.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.30 USD (12)
Aylık büyüme:
-7.43%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.62 USD
Maksimum:
409.73 USD (48.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.73% (409.73 USD)
Varlığa göre:
13.01% (68.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 97
GBPUSD 44
USDCHF 36
EURGBP 33
CADCHF 32
EURUSD 31
CADJPY 29
AUDCHF 28
USDJPY 26
AUDUSD 26
EURCAD 23
USDCAD 22
EURCHF 21
AUDCAD 18
GBPCHF 18
AUDJPY 17
EURAUD 11
GBPJPY 10
EURJPY 10
BTCUSD 9
NZDCAD 8
AUDNZD 4
GBPCAD 3
CHFJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 287
GBPUSD -35
USDCHF 22
EURGBP -94
CADCHF -55
EURUSD 6
CADJPY 24
AUDCHF -33
USDJPY 46
AUDUSD -37
EURCAD 27
USDCAD 14
EURCHF -10
AUDCAD -31
GBPCHF -69
AUDJPY -11
EURAUD 27
GBPJPY -59
EURJPY 5
BTCUSD 11
NZDCAD -2
AUDNZD -3
GBPCAD -55
CHFJPY 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPUSD -363
USDCHF 862
EURGBP -1.3K
CADCHF -1.6K
EURUSD -150
CADJPY 770
AUDCHF -898
USDJPY 1.3K
AUDUSD 315
EURCAD 970
USDCAD 472
EURCHF -963
AUDCAD -348
GBPCHF -842
AUDJPY -625
EURAUD 855
GBPJPY -619
EURJPY 1.1K
BTCUSD -14K
NZDCAD -121
AUDNZD -178
GBPCAD -713
CHFJPY 127
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.32 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +93.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ATS多品种组合趋势量化交易在趋势周期结构判断交易方式如下：

在上升趋势中，首先出现很明显波动的上涨行情，达到阶段性高点后，市场进入震荡回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向上趋势方向时，就会立即发出买入箭头价格信号，行情持续蓄力就会开启一波新的上涨周期。

在下降趋势中，则先出现有明显波动的下跌行情，达到阶段性低点后，市场震荡调整回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向下趋势方向时，就会立即识别发出卖入箭头价格信号，行情周期开启新的下跌浪潮。

基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学，精准定位市场趋势方向获取稳定收益，ATS趋势量化机器人拥有两大核心准则（交易胜率可以达到70%，盈亏比例可以达到3：1）采取多品种组合趋势交易可以在趋势交易中盈利更大，在震荡交易中组合趋势也可以获得整体盈利收益，是真正可实现全自动运行，不惧任何单边数据行情，实现盈利增长的策略。
İnceleme yok
