- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
298 (53.30%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (46.69%)
En iyi işlem:
35.32 USD
En kötü işlem:
-29.84 USD
Brüt kâr:
1 422.03 USD (272 151 pips)
Brüt zarar:
-1 438.98 USD (273 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (93.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.65 USD (25)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
67.61%
Maks. mevduat yükü:
16.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
390 (69.77%)
Satış işlemleri:
169 (30.23%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-44.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.30 USD (12)
Aylık büyüme:
-7.43%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.62 USD
Maksimum:
409.73 USD (48.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.73% (409.73 USD)
Varlığa göre:
13.01% (68.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|GBPUSD
|44
|USDCHF
|36
|EURGBP
|33
|CADCHF
|32
|EURUSD
|31
|CADJPY
|29
|AUDCHF
|28
|USDJPY
|26
|AUDUSD
|26
|EURCAD
|23
|USDCAD
|22
|EURCHF
|21
|AUDCAD
|18
|GBPCHF
|18
|AUDJPY
|17
|EURAUD
|11
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|10
|BTCUSD
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|3
|CHFJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|287
|GBPUSD
|-35
|USDCHF
|22
|EURGBP
|-94
|CADCHF
|-55
|EURUSD
|6
|CADJPY
|24
|AUDCHF
|-33
|USDJPY
|46
|AUDUSD
|-37
|EURCAD
|27
|USDCAD
|14
|EURCHF
|-10
|AUDCAD
|-31
|GBPCHF
|-69
|AUDJPY
|-11
|EURAUD
|27
|GBPJPY
|-59
|EURJPY
|5
|BTCUSD
|11
|NZDCAD
|-2
|AUDNZD
|-3
|GBPCAD
|-55
|CHFJPY
|9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|-363
|USDCHF
|862
|EURGBP
|-1.3K
|CADCHF
|-1.6K
|EURUSD
|-150
|CADJPY
|770
|AUDCHF
|-898
|USDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|315
|EURCAD
|970
|USDCAD
|472
|EURCHF
|-963
|AUDCAD
|-348
|GBPCHF
|-842
|AUDJPY
|-625
|EURAUD
|855
|GBPJPY
|-619
|EURJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-14K
|NZDCAD
|-121
|AUDNZD
|-178
|GBPCAD
|-713
|CHFJPY
|127
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.32 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +93.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ATS多品种组合趋势量化交易在趋势周期结构中判断交易方式如下：
在上升趋势中，首先出现很明显波动的上涨行情，达到阶段性高点后，市场进入震荡回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向上趋势方向时，就会立即发出买入箭头价格信号，行情持续蓄力就会开启一波新的上涨周期。
在下降趋势中，则先出现有明显波动的下跌行情，达到阶段性低点后，市场震荡调整回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向下趋势方向时，就会立即识别发出卖入箭头价格信号，行情周期开启新的下跌浪潮。基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学，精准定位市场趋势方向获取稳定收益，ATS趋势量化机器人拥有两大核心准则（交易胜率可以达到70%，盈亏比例可以达到3：1）采取多品种组合趋势交易可以在趋势交易中盈利更大，在震荡交易中组合趋势也可以获得整体盈利收益，是真正可实现全自动运行，不惧任何单边数据行情，实现盈利增长的策略。
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
29%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
8
44%
559
53%
68%
0.98
-0.03
USD
USD
28%
1:500