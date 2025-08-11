SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / F1 Irwan Ibrahim 147838
Mohd Sauff Bin Zabidi

F1 Irwan Ibrahim 147838

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
459
Kârla kapanan işlemler:
318 (69.28%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (30.72%)
En iyi işlem:
22.54 USD
En kötü işlem:
-17.90 USD
Brüt kâr:
929.37 USD (66 684 pips)
Brüt zarar:
-626.83 USD (54 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (48.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.15 USD (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
14.91%
Maks. mevduat yükü:
184.80%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
149 (32.46%)
Satış işlemleri:
310 (67.54%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.92 USD
Ortalama zarar:
-4.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-32.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.84 USD (12)
Aylık büyüme:
137.54%
Yıllık tahmin:
1 668.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.55 USD
Maksimum:
159.10 USD (67.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.06% (66.33 USD)
Varlığa göre:
78.61% (36.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 213
XAUUSD 158
EURNZD 14
Nasdaq- 13
EURUSD 12
EURAUD 11
AUDUSD 11
GBPUSD 10
EURJPY 9
GBPAUD 3
GBPJPY 3
DowJones- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 184
XAUUSD 161
EURNZD 4
Nasdaq- -48
EURUSD 0
EURAUD -20
AUDUSD -9
GBPUSD 7
EURJPY 7
GBPAUD 6
GBPJPY 2
DowJones- 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -596
XAUUSD 16K
EURNZD -113
Nasdaq- -4.8K
EURUSD -104
EURAUD -531
AUDUSD -378
GBPUSD 520
EURJPY 1.1K
GBPAUD 180
GBPJPY 346
DowJones- 807
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.54 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +48.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.30 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 23:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 19:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 00:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.08.22 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 10:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 01:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
F1 Irwan Ibrahim 147838
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
464
USD
13
0%
459
69%
15%
1.48
0.66
USD
95%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.