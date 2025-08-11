SinyallerBölümler
Komang Endra Supiawan

QUEEN

Komang Endra Supiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 86%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
76 (81.72%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (18.28%)
En iyi işlem:
86.70 USD
En kötü işlem:
-24.10 USD
Brüt kâr:
825.70 USD (14 552 pips)
Brüt zarar:
-134.81 USD (2 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (146.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.94 USD (5)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
4.60%
Maks. mevduat yükü:
31.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
28.67
Alış işlemleri:
87 (93.55%)
Satış işlemleri:
6 (6.45%)
Kâr faktörü:
6.12
Beklenen getiri:
7.43 USD
Ortalama kâr:
10.86 USD
Ortalama zarar:
-7.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.10 USD (1)
Aylık büyüme:
55.45%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.10 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.21% (23.85 USD)
Varlığa göre:
32.03% (320.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 691
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.70 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +146.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
159 daha fazla...
Lets Go
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 18:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 00:48
Share of trading days is too low
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of trades is too low
