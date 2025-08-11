- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
76 (81.72%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (18.28%)
En iyi işlem:
86.70 USD
En kötü işlem:
-24.10 USD
Brüt kâr:
825.70 USD (14 552 pips)
Brüt zarar:
-134.81 USD (2 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (146.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.94 USD (5)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
4.60%
Maks. mevduat yükü:
31.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
28.67
Alış işlemleri:
87 (93.55%)
Satış işlemleri:
6 (6.45%)
Kâr faktörü:
6.12
Beklenen getiri:
7.43 USD
Ortalama kâr:
10.86 USD
Ortalama zarar:
-7.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.10 USD (1)
Aylık büyüme:
55.45%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.10 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.21% (23.85 USD)
Varlığa göre:
32.03% (320.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|691
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.70 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +146.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
